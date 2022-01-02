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Красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото

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Воскресенье 02 января 2022 17:38
Красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото Фото: над горой Поп Иван в Карпатах поднимается январское солнце (facebook.com/vasyl.fitsak)
Автор: Владимир Костырин

В Карпатах спустя несколько непогожих дней установилась ясная погода, позволяющая отдыхающим наслаждаться восхитительным видом на заснеженные горные хребты и пики вершин в сугробах. В сети показали фото сказочной панорамы на знаменитой горе Поп Иван.

Потрясающие снимки 2 января опубликовал горный спасатель Василий Фицак в своем Facebook.

Кадры были сделаны утром и днем до обеденного времени, когда солнечный свет окрашивал вершины на территории Верховинского района Ивано-Франковской области в фантастические красочные тона и яркую палитру.

Красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото

Такие картины рисует солнце на горных вершинах Карпат 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Также видно, что снег полностью укутал обсерваторию "Белый слон" на самой вершине горы Поп Иван в снежное "одеяло", и популярная среди туристов локация выглядит, словно сделанная из белой ваты.

Кстати, сама обсерватория находится на высоте более 2 километров - это здание считается самым высокогорным в Украине.

Красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото

Обсерватория "Белый слон" на горе Поп Иван в Карпатах 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, этим утром на горе Поп Иван температура воздуха составляла -5 градусов, было ясно, а ветер усилился до 10-12 м/с по сравнению со вчерашним показателем 6-7 м/с.

Красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото

Вид на заснеженные горы Поп Ивана в Карпатах в ясный день 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Облака при более ветреной погоде "клубились" и внешне походили морскую пену, белый плотный пар покрывал горные ущелья, подступая к вершинам.

Красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фотоКрасоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото

Виды с горы Поп Иван в Карпатах 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Отметим, что по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, завтра, 3 января, на Прикарпатье ожидается повышение температуры воздуха до +10... +12 градусов днем, вероятны осадки в виде небольшого дождя. В самих Карпатах морозная погода сохранится, но столбики термометров тоже слегка поднимутся.

Между тем, синоптики предупреждают также о значительной снеголавинной опасности (3 уровень) в Карпатах.

Ранее сообщалось, что в Одессе в начале зимы зацвела сакура, и в сети показали захватывающее видео аномалии.

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