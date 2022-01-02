Красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото

В Карпатах спустя несколько непогожих дней установилась ясная погода, позволяющая отдыхающим наслаждаться восхитительным видом на заснеженные горные хребты и пики вершин в сугробах. В сети показали фото сказочной панорамы на знаменитой горе Поп Иван.

Кадры были сделаны утром и днем до обеденного времени, когда солнечный свет окрашивал вершины на территории Верховинского района Ивано-Франковской области в фантастические красочные тона и яркую палитру.

Такие картины рисует солнце на горных вершинах Карпат 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Также видно, что снег полностью укутал обсерваторию "Белый слон" на самой вершине горы Поп Иван в снежное "одеяло", и популярная среди туристов локация выглядит, словно сделанная из белой ваты.

Кстати, сама обсерватория находится на высоте более 2 километров - это здание считается самым высокогорным в Украине.

Обсерватория "Белый слон" на горе Поп Иван в Карпатах 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, этим утром на горе Поп Иван температура воздуха составляла -5 градусов, было ясно, а ветер усилился до 10-12 м/с по сравнению со вчерашним показателем 6-7 м/с.

Вид на заснеженные горы Поп Ивана в Карпатах в ясный день 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Облака при более ветреной погоде "клубились" и внешне походили морскую пену, белый плотный пар покрывал горные ущелья, подступая к вершинам.

Виды с горы Поп Иван в Карпатах 2 января (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Отметим, что по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, завтра, 3 января, на Прикарпатье ожидается повышение температуры воздуха до +10... +12 градусов днем, вероятны осадки в виде небольшого дождя. В самих Карпатах морозная погода сохранится, но столбики термометров тоже слегка поднимутся.