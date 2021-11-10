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Появились красивые фото со свадьбы известного украинского дирижера Оксаны Лынив

Автор: Роман Мирончук

Оксана Лынив вышла замуж за музыканта Дюссельдорфского симфонического оркестра скрипача Андрея Мурзу.

43-летняя дирижер опубликовала фото с торжества, которое прошло во Львове, на своей странице в Facebook.

"В связи с пандемией, свадьбу мы отметили в небольшом семейном кругу, но, тем не менее, сохранили традиции нашей родины - много смеха, музыки и радости!" - написала Лынив.

Оксана Лынив вышла замуж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

По ее словам, были соблюдены все украинские традиции, а именно выкуп невесты у ее семьи, получение благословения родителей и свадебный каравай.

Оксана Лынив вышла замуж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

"Вечером все исполнили традиционные украинские песни", - написала Лынив.

Оксана Лынив вышла замуж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

Отметим, что Оксана Лынив - первая женщина-главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в городе Грац (Австрия). Она входит в тройку самых лучших женщин-дирижеров современности.

Оксана Лынив вышла замуж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

В 2015 году Оксану Лынив признали лучшим дирижером Баварской государственной оперы в номинации "Классическая музыка".

Оксана Лынив вышла замуж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

Украинка также стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром Швейцарии на концерте, посвященном годовщине ООН, в Victoria Hall в Женеве.

С 1 января 2022 года Лынив станет музыкальным директором и главным дирижером итальянского Муниципального театра Болоньи.

Напомним, серебряная олимпийская чемпионка Анжелика Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе.

Мы также писали о том, что в Хмельницком на свадьбе молодоженам подарили гору собачьего корма.

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Львовсвадьба