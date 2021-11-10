З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів

"У зв'язку з пандемією, весілля ми відзначили в невеликому сімейному колі, але, тим не менш, зберегли традиції нашої батьківщини - багато сміху, музики і радості!" - написала Линів.

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

За її словами, були дотримані всі українські традиції, а саме викуп нареченої у її сім'ї, отримання благословення батьків і весільний коровай.

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

"Увечері всі виконали традиційні українські пісні", - написала Линів.

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

Зазначимо, що Оксана Линів - перша жінка-головний диригент опери та філармонічного оркестру в місті Грац (Австрія). Вона входить до трійки найкращих жінок-диригентів сучасності.

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

У 2015 році Оксану Линів визнали найкращим диригентом Баварської державної опери в номінації "Класична музика".

Оксана Линів вийшла заміж (фото: facebook.com/oksana.lyniv)

Українка також стала першою жінкою, яка диригувала оркестром Швейцарії на концерті, присвяченому річниці ООН, в Victoria Hall в Женеві.

З 1 січня 2022 року Линів стане музичним директором і головним диригентом італійського Муніципального театру Болоньї.