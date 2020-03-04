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З'явилися фото жесту Гончарука після голосування про його відставку

STYLERЖиття    04.03.2020 - 17:33
З'явилися фото жесту Гончарука після голосування про його відставку
Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

Гончарук в Раді відреагував на свою відставку 4 березня оригінальним жестом

Олексій Гончарук пішов у відставку. Разом з вже колишнім прем'єр-міністром 4 березня Верховна Рада відправила у відставку і весь Кабмін. За те, щоб Гончарук та його підлеглі покинули свої пости, проголосували 353 народних депутатів.

Зазначимо, що таке рішення парламентаріїв сам Гончарук сприйняв стримано і з посмішкою. Після голосування він встав зі свого крісла і вдячним жестом попрощався з депутатами і президентом Володимиром Зеленським - він приклав руку до грудей і низько вклонився присутнім у залі засідань Ради.

З'явилися фото жесту Гончарука після голосування про його відставку

З'явилися фото жесту Гончарука після голосування про його відставку

Олексій Гончарук вклонився нардепам після голосування про його відставку (фото: РБК-Україна)

До речі, під час голосування про відставку Гончарука в Раді був присутній Володимир Зеленський. Він також виступив з трибуни парламенту.

Також президент вислухав усіх депутатів, які висловлювали свою думку не тільки про неефективність Кабміну, але і про самого Зеленського. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко сказав, що Володимир Олександрович повинен вибачитися перед українцями за те, що "привів цих людей" в уряд. Крім того, Гончаренко іронічно, але дуже емоційно зазначив, що він не зрозумів - виступав Зеленський чи Голобородько (герой нинішнього глави держави в серіалі "Слуга Народу").

"В кінці промови Зеленського ми не почули одного - я винен перед українським народом і я йду! Це ви, Володимире Олександровичу, провалили бюджет, це ви говорили людям продавати собак, ви привели гвалтівників в Раду, ви особисто, не збільшили пенсії для людей. Тільки ви ", - сказав Гончаренко.

З'явилися фото жесту Гончарука після голосування про його відставку

Гончаренко "штовхнув" емоційну промову в Раді (фото: РБК-Україна)

На все це Зеленський реагував стримано. Було помітно, що він перебуває в замішанні, занурившись у свої думки. Ну, або ж президент просто нудьгував.

З'явилися фото жесту Гончарука після голосування про його відставку

Володимир Зеленський у Раді (facebook.com/ivan.marunych)

Позачергове засідання Ради: онлайн Рада відправила у відставку Гончарука і його Кабмін
Новини України Верховна РадаОлексій Гончарук
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