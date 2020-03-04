З'явилися фото жесту Гончарука після голосування про його відставку

Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

Гончарук в Раді відреагував на свою відставку 4 березня оригінальним жестом

Олексій Гончарук пішов у відставку. Разом з вже колишнім прем'єр-міністром 4 березня Верховна Рада відправила у відставку і весь Кабмін. За те, щоб Гончарук та його підлеглі покинули свої пости, проголосували 353 народних депутатів.

Зазначимо, що таке рішення парламентаріїв сам Гончарук сприйняв стримано і з посмішкою. Після голосування він встав зі свого крісла і вдячним жестом попрощався з депутатами і президентом Володимиром Зеленським - він приклав руку до грудей і низько вклонився присутнім у залі засідань Ради.

Олексій Гончарук вклонився нардепам після голосування про його відставку (фото: РБК-Україна)

До речі, під час голосування про відставку Гончарука в Раді був присутній Володимир Зеленський. Він також виступив з трибуни парламенту.

Також президент вислухав усіх депутатів, які висловлювали свою думку не тільки про неефективність Кабміну, але і про самого Зеленського. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко сказав, що Володимир Олександрович повинен вибачитися перед українцями за те, що "привів цих людей" в уряд. Крім того, Гончаренко іронічно, але дуже емоційно зазначив, що він не зрозумів - виступав Зеленський чи Голобородько (герой нинішнього глави держави в серіалі "Слуга Народу").

"В кінці промови Зеленського ми не почули одного - я винен перед українським народом і я йду! Це ви, Володимире Олександровичу, провалили бюджет, це ви говорили людям продавати собак, ви привели гвалтівників в Раду, ви особисто, не збільшили пенсії для людей. Тільки ви ", - сказав Гончаренко.

Гончаренко "штовхнув" емоційну промову в Раді (фото: РБК-Україна)

На все це Зеленський реагував стримано. Було помітно, що він перебуває в замішанні, занурившись у свої думки. Ну, або ж президент просто нудьгував.

Володимир Зеленський у Раді (facebook.com/ivan.marunych)