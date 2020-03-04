Мне не стыдно за наше правительство, но мы бы хотели им гордиться, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент считает, что нынешний Кабмин сделал больше других, но это является больше его минусом

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады, на котором будет рассмотрена смена правительства, заявил, что не испытывает стыда за украинское правительство, хотя не может им гордиться. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нынешнее правительство Алексея Гончарука сделало больше других. Но это президент считает больше минусом Кабмина.

"Мне не стыдно за наше правительство, но мы бы хотели им гордиться. Это правительство сделало больше других, но это минус предыдущего Кабмина, а не плюс нашему правительству", - сказал Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради. Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

Напомним, 4 марта накануне заседания Рады парламентская фракция "Слуга народа" провела заседание при участии Зеленского и кандидата на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ожидается, что сегодня парламент одобрит перезагрузку правительства.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский во время выступления в Раде заявил, что в правительстве Алексея Гончарука не было коррупции, но "не воровать - мало". Как отметил президент, новому правительству необходимо много работать.