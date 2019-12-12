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Повышение прожиточного минимума: украинцам рассказали, что будет с соцвыплатами

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 17:18
Повышение прожиточного минимума: украинцам рассказали, что будет с соцвыплатами
Социальные выплаты в Украине в 2020 году подвергнутся изменениям (фото: Униан)

Министр соцполитики Юлия Соколовская рассказала, что будет с социальными выплатами в 2020 году

Кабинет министров Украины поддержал инициативы Министерства социальной политики по отвязке части социальных выплат от размера прожиточного минимума. Министр соцполитики Юлия Соколовская пояснила, что будет выплатами в новом году.

По словам Соколовской, данная инициатива позволит повысить размер прожиточного минимума до фактического уровня. Правительство ожидает, что этот уровень может составить 30-40% от размера средней заработной платы украинцев.

Если говорить о цифрах, то прожиточный минимум должен вырасти почти в два раза и составить 3-4 тысячи гривен.

Правительство также предлагает ввести такое понятие, как "минимальный должностной оклад в системе оплаты труда". Данный показатель будет завесить от закона о государственном бюджете. К нему будут привязываться заработные платы и оклады тех, кто работает в бюджетной сфере, и система оплаты труда в госсекторе.

Министерство юстиции также предложило ввести понятие "расчетная единица" и "штрафная ставка". Их будут применять для штрафов и взысканий.

Соколовская отметила, что реформа позволит отвязать должностные оклады "бюджетников", а также ввести штрафные санкции за нарушения прожиточного минимума.

Напомним, что пенсии с 1 декабря начисляются по новым стандартам. Пересчитанные пенсии получат те пенсионеры, у которых есть привязка к минимальному прожиточному минимуму. Также в новом году у украинцев вырастут минимальные и максимальные пенсии.

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Новости Украины прожиточный минимумвыплаты
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