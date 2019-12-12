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Підвищення прожиткового мінімуму: українцям розповіли, що буде з соцвиплатами

STYLERЖиття    12.12.2019 - 17:18
Підвищення прожиткового мінімуму: українцям розповіли, що буде з соцвиплатами
Соціальні виплати в Україні у 2020 році зміняться (фото: Уніан)

Міністр соцполітики Юлія Соколовська розповіла, що буде з соціальними виплатами в 2020 році

Кабінет міністрів України підтримав ініціативи Міністерства соціальної політики щодо відв'язування частини соціальних виплат від розміру прожиткового мінімуму. Міністр соцполітики Юлія Соколовська пояснила, що буде виплатами в новому році.

За словами Соколовської, дана ініціатива дозволить підвищити розмір прожиткового мінімуму до фактичного рівня. Уряд очікує, що цей рівень може скласти 30-40% від розміру середньої заробітної плати українців.

Якщо говорити про цифри, то прожитковий мінімум має зрости майже в два рази і скласти 3-4 тисячі гривень.

Уряд також пропонує ввести таке поняття, як "мінімальний посадовий оклад в системі оплати праці". Даний показник буде залежати від закону про державний бюджет. До нього будуть прив'язуватися заробітні плати і оклади тих, хто працює у бюджетній сфері, та система оплати праці в держсекторі.

Міністерство юстиції запропонувало ввести поняття "розрахункова одиниця" і "штрафна ставка". Їх будуть застосовувати для штрафів та стягнень.

Соколовська зазначила, що реформа дозволить відв'язати посадові оклади "бюджетників", а також ввести штрафні санкції за порушення прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що пенсії з 1 грудня нараховуються за новими стандартами. Перераховані пенсії отримають ті пенсіонери, у яких є прив'язка до мінімального прожиткового мінімуму. Також у новому році українців зростуть мінімальні і максимальні пенсії.

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