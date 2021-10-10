Повышение пенсий в Украине: для кого сумма вырастет только на 80, а не 200 гривен

Если у граждан будет достаточный для назначения пенсии стаж, но не достигших пенсионного возраста, то для них минимальная пенсия будет равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

То есть для мужчин с 35-летним стажем и женщин с 30-летним стажем, которым не исполнится 65 лет, минимальные выплаты поднимут с декабря с 1854 гривен до 1934 гривен.

В то же время для украинцев по достижению 65-летнего возраста и которые выполнили требования по стажу минимальная пенсия вырастет на 200 гривен, и составит с декабря не 2400 гривен, а 2600 (по формуле 40% минимальной зарплаты).

А вот максимальная пенсия станет больше уже на 800 гривен, и составит с зимы 19 340 гривен.