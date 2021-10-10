Підвищення пенсій в Україні: для кого сума виросте тільки на 80, а не 200 гривень

Якщо у громадян буде достатній для призначення пенсії стаж, але хто не досяг пенсійного віку, то для них мінімальна пенсія буде дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Тобто для чоловіків з 35-річним стажем і жінок з 30-річним стажем, яким не виповниться 65 років, мінімальні виплати піднімуть з грудня з 1854 гривень до 1934 гривень.

Разом з тим для українців по досягненню 65-річного віку і які виконали вимоги по стажу мінімальна пенсія зросте на 200 гривень, і складе з грудня не 2400 гривень, а 2600 (за формулою 40% мінімальної зарплати).

А ось максимальна пенсія стане більше вже на 800 гривень, і складе з зими 19 340 гривень.