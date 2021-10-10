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Підвищення пенсій в Україні: для кого сума виросте тільки на 80, а не 200 гривень

Автор: Володимир Костирін

В Україні підвищать пенсії з 1 грудня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. Таким чином мінімалка для пенсіонерів збільшиться всього на 80 гривень, але ті, хто має достатній стаж і вік, отримають більше - для них сума буде на 200 гривень більше та складе вже 2600 гривень.

На це вказують дані в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду України.

Якщо у громадян буде достатній для призначення пенсії стаж, але хто не досяг пенсійного віку, то для них мінімальна пенсія буде дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Тобто для чоловіків з 35-річним стажем і жінок з 30-річним стажем, яким не виповниться 65 років, мінімальні виплати піднімуть з грудня з 1854 гривень до 1934 гривень.

Разом з тим для українців по досягненню 65-річного віку і які виконали вимоги по стажу мінімальна пенсія зросте на 200 гривень, і складе з грудня не 2400 гривень, а 2600 (за формулою 40% мінімальної зарплати).

А ось максимальна пенсія стане більше вже на 800 гривень, і складе з зими 19 340 гривень.

Як повідомлялося, раніше в Мінсоцполітики підготували проект постанови Кабміну про щомісячну компенсаційну виплату по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, перед цим ми розповіли, які категорії зможуть отримати додаткові 50 гривень до пенсії.

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Пенсії