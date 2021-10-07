Украинцам поднимут минимальную пенсию: когда и на сколько
Минимальная пенсия в Украине будет повышена с 1 декабря 2021 года. Она будет составлять 2600 гривен.
Об этом заявил премьер-министр, ссылаясь на заседание правительства.
Глава правительства сообщил, что повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.
"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.
Но есть одно и главное условие - на такую пенсию могут рассчитывать люди, у которых рабочий стаж не менее 35 лет.
Шмыгаль отметил, что увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе, потому что это обязанность государства и украинского правительства.
Какая сейчас минимальная пенсия
Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2400 гривен. Соответственно выплаты будет повышены на 200 гривен.
Напомним, Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.