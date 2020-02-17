ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Повышение пенсий в марте: власти огорчили заявлением

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 07:28
Повышение пенсий в марте: власти огорчили заявлением
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Повышенную пенсию в Украине могут задержать

Пенсия в Украине в 2020 году будет подниматься несколько раз и это связано с ростом минимального прожиточного минимума и плановой индексацией. Также будут повышаться пенсии для отдельных категорий граждан. Ближайшее повышение пенсий ожидается в марте, но в связи с принятием одного из решений Кабмина, выплата пересчитанной пенсии может задержаться.

В марте украинским пенсионерам должны повысить пенсии, однако есть риск, что будут серьезные задержки. Об этом заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Прямого канала".

Причиной задержек может стать решение Кабинета министров Украины не привязывать выплаты к прожиточному минимуму.

Также, по мнению Ревы, в бюджет были внесены такие суммы, которых может хватить на увеличение пенсий. Бывший министр социальной политики отметил, что в Пенсионный фонд не будут поступать дополнительные средства, что и приведет к нарушению графика выплаты пенсий.

В марте будет произведена переиндексация для пенсионеров, которые получали выплаты исходя из средней зарплаты 3764 гривны. В эту категорию войдут:

  • Пенсии по возрасту;
  • Пенсии по инвалидности;
  • Пенсии по потере кормильца;
  • Пенсии по выслуге лет;
  • Пенсии военнослужащих срочной службы, назначение по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Повышение пенсии ожидает также чернобыльцев-ликвидаторов, которые получают выплаты, назначенные по Закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". До этого они рассчитывались исходя из показателя средней зарплаты за 2006 год – 928, 81 гривен.

Следующее повышение пенсий в 2020 году запланировано на апрель – выплаты увеличат тем пенсионерам, которые еще работают.

КСУ рассмотрит дело относительно пенсий госслужащих В Раде назвали условие выплаты пенсий в ОРДЛО через посредника
Новости Украины пенсииПенсионный фонд Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь