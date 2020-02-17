Повышение пенсий в марте: власти огорчили заявлением

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Повышенную пенсию в Украине могут задержать

Пенсия в Украине в 2020 году будет подниматься несколько раз и это связано с ростом минимального прожиточного минимума и плановой индексацией. Также будут повышаться пенсии для отдельных категорий граждан. Ближайшее повышение пенсий ожидается в марте, но в связи с принятием одного из решений Кабмина, выплата пересчитанной пенсии может задержаться.

В марте украинским пенсионерам должны повысить пенсии, однако есть риск, что будут серьезные задержки. Об этом заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Прямого канала".

Причиной задержек может стать решение Кабинета министров Украины не привязывать выплаты к прожиточному минимуму.

Также, по мнению Ревы, в бюджет были внесены такие суммы, которых может хватить на увеличение пенсий. Бывший министр социальной политики отметил, что в Пенсионный фонд не будут поступать дополнительные средства, что и приведет к нарушению графика выплаты пенсий.

В марте будет произведена переиндексация для пенсионеров, которые получали выплаты исходя из средней зарплаты 3764 гривны. В эту категорию войдут:

Пенсии по возрасту;

Пенсии по инвалидности;

Пенсии по потере кормильца;

Пенсии по выслуге лет;

Пенсии военнослужащих срочной службы, назначение по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Повышение пенсии ожидает также чернобыльцев-ликвидаторов, которые получают выплаты, назначенные по Закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". До этого они рассчитывались исходя из показателя средней зарплаты за 2006 год – 928, 81 гривен.

Следующее повышение пенсий в 2020 году запланировано на апрель – выплаты увеличат тем пенсионерам, которые еще работают.