Підвищення пенсій у березні: влада засмутила заявою

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Підвищену пенсію в Україні можуть затримати

Пенсія в Україні у 2020 році буде підніматися кілька разів і це пов'язано зі зростанням мінімального прожиткового мінімуму і плановою індексацією. Також будуть підвищуватися пенсії для окремих категорій громадян. Найближче підвищення пенсій очікується в березні, але у зв'язку з прийняттям одного з рішень Кабміну, виплата перерахованої пенсії може затриматися.

У березні українським пенсіонерам повинні підвищити пенсії, однак є ризик, що будуть серйозні затримки. Про це заявив ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "Прямого каналу".

Причиною затримок може стати рішення Кабінету міністрів України не прив'язувати виплати до прожиткового мінімуму.

Також, на думку Реви, в бюджет були внесені такі суми, яких може вистачити на збільшення пенсій. Колишній міністр соціальної політики зазначив, що до Пенсійного фонду не надходитимуть додаткові кошти, що і призведе до порушення графіка виплати пенсій.

У березні буде проведено переіндексацію для пенсіонерів, які отримували виплати, виходячи із середньої зарплати 3764 гривні. У цю категорію увійдуть:

Пенсії за віком;

Пенсії по інвалідності;

Пенсії по втраті годувальника;

Пенсії за вислугою років;

Пенсії військовослужбовців строкової служби, призначення за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Підвищення пенсії очікує також чорнобильців-ліквідаторів, які отримують виплати, призначені за Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". До цього вони розраховувалися виходячи з показника середньої зарплати за 2006 рік – 928, 81 гривень.

Наступне підвищення пенсій у 2020 році заплановано на квітень – виплати збільшать тим пенсіонерам, які ще працюють.