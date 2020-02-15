Повышение пенсионного возраста: в реформе обнаружили серьезный недочет

Повышении пенсионного возраста может произойти в 2020 году, однако эксперты уверены, что подобное решение не поможет решить накопившиеся проблемы, а только усугубит ситуацию.

Повышение пенсионного возраста – неизбежно, однако как именно оно скажется на украинцах - остается под вопросом. Об этом информирует сайт "Сегодня".

"Повышение пенсионного возраста в Украине вынужденная мера: из страны массово выезжает молодое трудоспособное население, и если ситуация не изменится, то к 2050 году население сократится еще на 28%, а число людей старше 60 лет превысит 35%", - говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.

Однако кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что, чем дольше работают пенсионеры, тем более высокий уровень безработицы среди молодежи, поскольку им не хватает рабочих мест.

Также эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста вряд ли способно решить существующие проблемы. Скорее всего, это будет способствовать росту теневой занятости, из-за чего бюджет будет получать еще меньше средств.

"Пенсионная реформа идет уже почти десятилетие, но существенных положительных результатов добиться не удалось: в 2020 году правительство увеличит расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда до 172,57 млрд грн, что на 5 млрд грн больше по сравнению с 2019 годом. Чиновники прилагают все усилия, чтобы избавиться от дефицита не только за счет снижения размеров выплат, но и сокращения количества пенсионеров: повышают возраст, снижают коэффициент страхового стажа и т.д., а значит, рассчитывать на значительное увеличение пенсий не стоит", - отметил Родлер.

Кроме того, эксперт добавил, что нужно развивать социальную политику в стране, поскольку после выхода на пенсию в европейских странах люди прекращают активную деятельность, а в Украине в то же время продолжает работать более 2,5 млн человек, и это только те, кого смог обнаружить Пенсионный фонд.