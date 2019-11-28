Повторяю еще раз: Зверобой после обысков обратилась к Зеленскому (видео)

Обыски у волонтерки Маруси Зверобой - Елены Биленькой - вызвали в обществе большой резонанс. В Государственном бюро расследований заявили, что процедура уже завершена и проходила санкционированно в связи с соответствующим постановлением суда. У 41-летней женщины-добровольца, инструктора учебного центра ДШВ, общественного деятеля и блогера утром в ее доме сотрублини ГБР и СБУ изъяли оружие и мобильные телефоны, карточку памяти, блокнот и оружие - ружье, карабин и пневматический пистолет.

Саму Зверобой пригласили на допрос в понедельник 2 декабря как свидетеля. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обыски у Зверобой - волонтера позвали на допрос в качестве свидетеля (Фото: скриншот)

Обыск произошел в связи с критикой скандального общения президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом в октябре. После этого Зверобой вместе с народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Софией Фединой записала видео, в котором было озвучено предположение, что во время одной из таких поездок глава государства может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Из-за этих высказываний правоохранители открыли криминальные производства - в Генпрокуратуре их расценили как "угрозу убийством" Зеленскому.

Зверобой после сегодняшнего обыска повторила резкие слова в адрес президента.

"Повторяю еще раз, если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой произойдет все, что мы по списке там объясняли с Фединой", - заявила волонтер.

Маруся Зверобой резко высказалась в адрес Зеленского (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, целью следственных действий была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству в дальнейшем.

Подозрение не вручили, потому что оно еще не согласовано с процессуальными руководителями.

Зверобой называет обыск у себя в доме политическим преследованием. Она заявила также, что оружие у нее зарегистрировано.

Маруся Зверобой награждена орденом "Народный Герой Украины" и отличием президента Украины "За гуманитарную участие в антитеррористической операции".

Она уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

Видео: Зверобой после обысков резко высказалась в адрес Зеленского и повторила "угрозы"