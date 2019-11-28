Повторюю ще раз: Звіробій після обшуків зробила заяву (відео)

Обшуки у волонтерки Марусі Звіробій - Олени Біленької - викликали великий резонанс у суспільстві. У Державному бюро розслідувань заявили, що процедура вже завершена і проходила санкціоновано у зв'язку з відповідною постановою суду. У 41-річної жінки-добровольця, інструкторки навчального центру ДШВ, громадського діяча та блогерки вранці в її будинку сотрублини ДБР та СБУ вилучили зброю та мобільні телефони, картку пам'яті, записник і зброя - рушниці, карабін і пневматичний пістолет.

Саму Звіробій запросили на допит у понеділок, 2 грудня як свідка. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Обшуки у Звіробій - волонтерку покликали на допит в якості свідка (Фото: скріншот)

Обшук відбувся в зв'язку з критикою скандального спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому у жовтні. Після цього Звіробій разом з народною депутаткою від партії "Європейська солідарність" Софією Фединою записала відео, в якому було озвучено припущення, що під час однієї з таких поїздок глава держави може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Через ці висловлювання правоохоронці відкрили кримінальне провадження - у Генпрокуратурі їх розцінили як "погрозу вбивством" Зеленському.

Звіробій після сьогоднішнього обшуку повторила різкі слова на адресу президента.

"Повторюю ще раз, якщо ти будеш хамити військовослужбовцям, з тобою станеться все, що ми по списку там пояснювали з Фединою", - заявила волонтерка.

Маруся Звіробій різко висловилася на адресу Зеленського (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

За словами прес-секретарки ДБР Анжеліки Іванової, метою слідчих дій була перевірка фактів і додатковий аналіз матеріалів, які будуть залучені до кримінального провадження в подальшому.

Підозру не вручили, бо вона ще не узгоджена з процесуальними керівниками.

Звіробій називає обшук у себе в будинку політичним переслідуванням. Вона заявила також, що зброя у неї зареєстрована.

Маруся Звіробій нагороджена орденом "Народний Герой України" та відзнакою президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

Вона звільнилася з лав ЗСУ за станом здоров'я.

Відео: Звіробій після обшуків різко висловилася на адресу Зеленського і повторила "погрози"