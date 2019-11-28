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В ГБР рассказали подробности обысков у Зверобой

Новости » Политика     28.11.2019 - 15:32
В ГБР рассказали подробности обысков у Зверобой
Фото: Маруся Зверобой (facebook.com)

Следователи получили соответствующее постановление суда для проведения обыска

Обыски у волонтерки Маруси Зверобой уже завершены, они проходили санкционированно. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В ГБР отметили, что следователи получили соответствующее постановление суда для проведения обыска.

"Собственно эти обыски на данный момент уже завершены. Они проходили санкционированно. Следователи получили соответствующее определение суда. Я не могу детализировать, что именно было изъято", - сообщила она.

Иванова рассказала, что целью следственных действий была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству в дальнейшем.

"Могу сказать что также было изъято три единицы оружия, проверяется следствием законность их пребывания, наличие соответствующих разрешений. Это сейчас проверяется", - отметила она.

Напомним, Зверобой заявляла, что в ходе обысков у нее изъяли оружие и телефон.

Ранее сообщалось, что дело народного депутата от "Европейской солидарности" София Федина, которая вместе с волонтеркой Зверобой раскритиковала общение президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований.

Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. Отметим, что Владимир Зеленский в прифронтовой Золотое-4 на встрече с добровольцами ООС выразил реплику в адрес ветерана, которая обернулась всеукраинским скандалом.

Обыски у Зверобой: у волонтера изъяли оружие и телефон У волонтерки Зверобой проводят обыски
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