Повторит судьбу? Новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II

Ребенка Меган Маркл сравнили с королевой Елизаветой II и предположили, что он может повторит ее судьбу. Такое предположение высказал королевский эксперт Джонатан Спэнглер для издания Daily Mail.

Лорд Маунтбеттен-Виндзор, сын Меган Маркл и принца Гарри, может повторить судьбу своей прабабушки Елизаветы, так как королева при рождении стала всего лишь седьмой в очереди на престол. Она появилась в семье второго сына и поэтому ее шансы на королевский трон считались ничтожно малы.

Королева Елизавета II (Getty Images)

Однако после того, как ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола, королем стал отец Елизаветы, принц Георг VI. А когда он скончался, корону унаследовала именно Елизавета II.

Королевские историки считают, что повторение истории вряд ли произойдет, но допускают, что может произойти "династический переворот".

У сыновей принца Уильяма – принца Джорджа и принца Луи шансов на престол намного больше. С учетом небольшой разницы в возрасте, новорожденному наследнику принца Гарри и Меган Маркл престол светит только лишь после их смерти, что маловероятно.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Выяснилась еще одна любопытная деталь – ребенку принца Гарри и Меган Маркл не придется просить разрешения королевы на брак, так как это должны делать только первые шесть наследников. Соответственно, лорд Маунтбеттен-Виндзор в будущем сможет быть более свободным в своих планах, нежели дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известно о сыне Меган Маркл и какой титул он получил при рождении.

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