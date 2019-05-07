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Может ли сын Меган Маркл стать королем: появился ответ

STYLERПерсоны    07.05.2019 - 19:01
Может ли сын Меган Маркл стать королем: появился ответ
Меган Маркл родила сына 6 мая (коллаж РБК-Украина)

Стало известно о перспективах сына Меган Маркл и принца Гарри занять трон Великобритании

Меган Маркл родила сына 6 мая. Наследник принца Гарри получил титул лорд Маунтбеттен-Виндзор. Пользователи сети со всего мира гадают: сможет ли мальчик претендовать на унаследование британского престола и стать в будущем королем Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Но, как пишет британская пресса, этот вариант почти исключен. Более того, малыш даже не может автоматически стать принцем, как его отец. 

Дело в том, что в свое время король Георг V издал указ, которым ограничил количество тех, кто может носить титул принца. Правда, королева Елизавета ІІ, как правящий монарх, может присвоить почетный титул своим распоряжением. Так, дети Уильяма и Кейт Миддлтон стали принцами и принцессой именно благодаря указу их прабабушки.

Впрочем, близкие к чете герцогов Сассекских источники уверяют, что Гарри и Меган не питают больших амбиций относительно будущего своего сына. Поэтому настаивать на том, чтобы он непременно именовался принцем, не планируют, ведь какой бы титул он не носил, все равно останется лишь седьмым в списке претендентов на трон.

Первым же претендентом на престол (в случае смерти Елизаветы ІІ) в нем стоит дедушка малыша принц Чарльз. В целом текущий порядок престолонаследия выглядит таким образом:

  1. Чарльз, принц Уэльский
  2. Принц Уильям, герцог Кембриджский
  3. Принц Джордж Кембриджский
  4. Принцесса Шарлотта Кембриджская
  5. Принц Луи Кембриджский
  6. Принц Гарри, герцог Сассекский
  7. Лорд Маунтбеттен-Виндзор

Напомним, Styler собрал всю информацию о первенце Меган Маркл и принца Гарри, которая известна на сегодняшний день.

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