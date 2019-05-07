Повторить долю? Новонароджену дитину Меган Маркл порівняли з Єлизаветою II

Дитину Меган Маркл порівняли з королевою Єлизаветою II і припустили, що хлопчик може повторить її долю. Таке припущення висловив королівський експерт Джонатан Спенглер для видання Daily Mail.

Лорд Маунтбеттен-Віндзор, син Меган Маркл і принца Гаррі, може повторити долю своєї прабабусі Єлизавети, так як королева при народженні стала лише сьомою у черзі на престол. Вона з'явилася в родині другого сина і тому її шанси на королівський трон вважалися мізерно малі.

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Однак після того, як її дядько Едуард VIII зрікся престолу, королем став батько Єлизавети, принц Георг VI. А коли він помер, корону успадкувала саме Єлизавета II.

Королівські історики вважають, що повторення історії навряд чи відбудеться, але допускають, що може статися "династичний переворот".

У синів принца Вільяма – принца Джорджа і принца Луї шансів на престол набагато більше. З урахуванням невеликої різниці у віці, новонародженому спадкоємцю принца Гаррі і Меган Маркл престол світить лише після їх смерті, що малоймовірно.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

З'ясувалася ще одна цікава деталь – дитині принца Гаррі і Меган Маркл не доведеться просити дозволу королеви на шлюб, так як це повинні робити тільки перші шість спадкоємців. Відповідно, лорд Маунтбеттен-Віндзор в майбутньому зможе бути більш вільним у своїх планах, ніж діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомо про сина Меган Маркл і який титул він отримав при народженні.

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