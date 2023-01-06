Повний місяць у січні 2023: які важливі зміни він нам принесе

Що нам принесе Повня

Ця Повня стане дуже сильною, оскільки Місяцем керує Рак, а в цьому ж знаку до 9 січня перебуватиме Чорний Місяць.

Повний місяць на осі Рак-Козеріг - каталізатор кардинальних змін у житті. Цього дня можливі труднощі у сприйнятті, обробці та передачі інформації - через Місяць, який в опозиції з ретро-Меркурієм. Інформаційне перенасичення може спричинити стреси.

Очікується максимальне включення емоційно чутливої сфери, з підсвідомості можуть піднятися дитячі страхи. Якщо вдасться подолати складності психологічного стану та взяти себе в руки, то відкриється безліч можливостей та шанси дістатися вершин досконалості.

Повний Місяць витончує сприйняття світу, розкриває підсвідомість, сприяє кристалізації почуттів. У поєднанні з ретро-Меркурієм він негативно впливатиме на інтелектуальну сферу, роботу з розрахунками та плануванням.

При цьому дні Повні будуть дуже вдалими для творчої діяльності. Ретро-Уран допоможе проявити індивідуальність, додасть оригінальних та креативних рішень.

У день повні 7 січня відкриються космічні портали, через які людина здатна зрозуміти закони світобудови через духовні вчення.

Сприятливим січневий Повний місяць буде також для особистої сфери. Посилиться проникливість, інтуїція, буде можливість настроїти гармонію у стосунках з партнером, налагодити дружні зв'язки та встановити баланс у собі.

Але можуть бути складнощі у соціальній діяльності, розумінні дійсності. Це може вибити з колії та звичного способу життя. Звертайте увагу на сновидіння – вони дадуть потрібні підказки.

З 6 по 9 січня очікується важкий психологічний фон через положення Місяця і планет. Можуть бути суперечливі бажання, які заважатимуть раціональній поведінці. Світ сприйматиметься почуттями, а не розумом.

Цими днями протипоказана самотність. Зовнішні тривожні події та особисті неприємності набагато легше пережити з близькими та рідними людьми.

Після 7 січня зміни відбудуться в житті багатьох людей, оскільки Повний місяць збігається з виходом Ліліт (Чорного Місяця) зі знака Рака. Почнеться сприятливий період для сфери кохання та взаємовідносин, для сім'ї, шлюбу, народження дітей.

Зовнішні проблеми відійдуть на другий план, з'явиться потреба у душевному спілкуванні, романтиці, захочеться переглянути старі фотографії, поговорити з батьками, дітьми, рідними.

Не шукайте логіки в тому, що відбувається, довіртеся інтуїції - це дозволить втілити в життя найамбітніші плани після 21 січня. Ця Повня допоможе впоратися з труднощами року.

Що чекає у Повню на всі знаки Зодіаку

Найбільш чутливими до цього Повного Місяця будуть Раки та Козероги. Всі події крутитимуться навколо них, і вони будуть задавати тон всьому, що відбувається.

Це час великих надій, сповнений енергією, одужання, зміцнення. Дозвольте собі невелику лінь і повільність, не навантажуйте себе фізично.

Повний місяць подарує вам удачу в особистому житті, привабливість в очах протилежної статі, підштовхне на любовні пригоди.

Для Тельців, Дів, Скорпіонів та Риб – час духовного оновлення, творчості, нових ідей та планів. Можлива деяка втома, на зміну зовнішньої активності прийде усамітнення. До кінця січня ви знову повернетесь до ладу, щоб досягати та перемагати. Але для цього в середині місяця варто відпочити.

Овнам і Терезам у дні Повного місяця буде нелегко, можлива напруга, імпульсивність - це розхитуватиме психіку. Постарайтеся цими днями ні з ким не сваритися. Настрій змінюватиметься, захочеться красиво одягнутися, опинитися в центрі уваги. Місяць зробить вас трохи розсіяними та навіть забудькуватими. Намагайтеся нічого не загубити.

Близнюки, Леви, Стрільці та Водолії - не поспішайте завершувати свята, адже приємні сюрпризи ще не закінчилися. Ви матимете можливість вирватися з буднів, змінить зачіску, переставити меблі. Зараз настає чудовий час для легкого флірту, жартівливого настрою та романтичних знайомств.