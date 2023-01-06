Полнолуние в январе 2023: какие важные изменения оно нам принесет

Что нам принесет Полнолуние

Это Полнолуние станет очень сильным, так как Луной управляет Рак, а в этом же знаке до 9 января будет находиться Черная Луна.

Полнолуние на оси Рак-Козерог - катализатор кардинальных перемен в жизни. В этот день возможны затруднения в восприятии, обработке и передаче информации - из-за Луны, которая в оппозиции с ретро-Меркурием. Информационное перенасыщение может потянуть за собой стрессы.

Ожидается максимальное включение эмоционально-чувствительной сферы, из подсознания могут подняться детские страхи. Если получится преодолеть сложности психологического состояния и взять себя в руки, то откроется множество возможностей и шансы добраться до вершин совершенства.

Полная Луна утончает восприятие мира, раскрывает подсознание, способствует кристаллизации чувств. В сочетании в ретро-Меркурием она будет негативно влиять на интеллектуальную сферу, работу с расчетами и планированием.

При этом дни Полнолуния будут очень удачны для творческой деятельности. Ретро-Уран поможет проявить индивидуальность, добавит оригинальные и креативные решения.

В день полнолуния 7 января откроются космические порталы, через которые человек способен понять законы мироздания через духовные учения.

Благоприятно январское Полнолуние будет также для личной сферы. Усилится проницательность, интуиция, будет возможность настроить гармонию в отношениях с партнером, наладить дружеские связи и установить баланс внутри себя.

Но могут быть сложности в социальной деятельности, понимании действительности. Это может выбить из колеи и привычного уклада жизни. Обращайте внимание на сновидения - они дадут нужные подсказки.

С 6 по 9 января ожидается давящий психологический фон из-за положения Луны и планет. Могут быть противоречивые желания, которые будут мешать рациональному поведению. Мир будет восприниматься чувствами, а не умом.

В эти дни противопоказано одиночество. Внешние тревожные события и личные неприятности намного легче пережить с близкими и родными людьми.

После 7 января изменения произойдут в жизни многих людей, так как Полнолуние совпадает с выходом Лилит (Черной Луны) из знака Рака. Начнется благоприятный период для сферы любви и взаимоотношений, для семьи, брака, рождения детей.

Внешние проблемы отойдут на второй план, появится потребность в душевном общении, романтике, захочется посмотреть старые фотографии, поговорить с родителями, детьми, родными.

Не ищите логики в происходящем, доверьтесь интуиции - это позволит воплотить в жизнь самые амбициозные планы после 21 января. Это Полнолуние поможет справиться с трудностями уходящего года.

Что ждет в Полнолуние все знаки Зодиака

Самыми чувствительными к этому Полнолунию будут Раки и Козероги. Все события будут крутиться вокруг них, и они будут задавать тон всему происходящему.

Это время больших надежд, наполненный энергией, выздоровления, укрепления. Позвольте себе небольшую лень и медлительность, не нагружайте себя физически.

Полнолуние подарит вам удачу в личной жизни, привлекательность в глазах противоположного пола, подтолкнет на любовные приключения.

Для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб - время духовного обновления, творчества, новых идей и планов. Возможна некоторая усталость, на смену внешней активности придет уединение. К концу января вы снова вернетесь в строй, чтобы достигать и побеждать. Но для этого в середине месяца стоит отдохнуть.

Овнам и Весам в дни Полнолуния будет нелегко, возможно напряжение, импульсивность - это будет расшатывать психику. Постарайтесь в эти дни ни с кем не ругаться. Настроение будет меняться, захочется красиво одеться, оказаться в центре внимание. Луна сделает вас немного рассеянными и даже забывчивыми. Постарайтесь ничего не терять.

Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи - не торопитесь завершать праздники, ведь приятные сюрпризы еще не закончились. У вас будет возможность вырваться из будней, сменит прическу, переставить мебель. Сейчас наступает прекрасное время для легкого флирта, шутливого настроения и романтических знакомств.