Перший повний місяць у 2023 році: що робити категорично не можна

Перший повний місяць у 2023 році відбудеться в ніч з 6 на 7 січня. Він відбудеться на осі Рака з Козерогом, і астрологи попереджають - ця повня може стати напруженою. Друга назва цієї повні - Вовчий Місяць.

Що потрібно знати про повний місяць у січні 2023 року - читайте в матеріалі Styler.

Коли буде Повня

Повний Місяць зійде на небі 7 січня о 01:07 за київським часом. Вплив повного Місяця може відчуватися до і після повного місяця - з вечора 5 січня до вечора 9 січня.

Вважається, такої ночі не можна спати під місячним світлом - сон буде неспокійним, можуть снитися кошмари. Більш чутливі люди можуть відчути безсоння.

Який вплив матиме повний Місяць

Повня під впливом Рака оголить у людей потребу у турботі та увазі. А Козеріг підстьобне упорядкувати свої думки та справи.

Можливі сварки та конфлікти, можуть бути проблеми у спілкуванні та взаєморозумінні - прості фрази можуть набути викривленого сприйняття. Є ризик загострення депресій, тривожності та апатії та активізація шахраїв.

Також у повний місяць можуть загостритися конфлікти та суперечки за владу, лідерство та першість – у всіх сферах життя.

Що не можна робити в повний місяць

Не можна розпочинати нові справи та проєкти, особливо тривалі

Не можна починати будівництво, ремонти, перепланування

Не варто робити пропозицію, розписуватися та вінчатися

Не рекомендується планувати подорожі та поїздки на ці дні

Напередодні повного місяця не виносьте нічого з дому - втратите успіх та вдачу

Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися, конфліктувати, виявляти агресію

Варто тримати під контролем емоції

Не варто довіряти малознайомим людям і вплутуватися в сумнівні угоди

Не рекомендується робити великі покупки або вкладати кошти

Не варто позичати гроші або позичати

Що можна робити в повний місяць

У такі дні відчувається надлишок енергії, тому варто перенаправити її на позитивне русло. Наприклад, на те, що дозволить розкрити творчий потенціал. Варто прислухатися до себе та визначити свої бажання та пориви.

Увечері варто бути у родинному колі й щось зробити разом - приготувати вечерю, подивитися легкий фільм, пограти в настільні ігри.

Парам рекомендується провести романтичний вечір - повечеряти разом, поговорити про щось приємне. Це дозволить уникнути конфліктів та сварок. Можна порадувати одне одного милими подарунками.

У повню можна займатися благодійністю, допомогою іншим людям. Також вдалі будуть роботи з рослинами – вдома чи в саду.