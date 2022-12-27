Ретроградний Меркурій: коли почнеться і що робити не можна
В останні дні року Меркурій почне свій ретроградний рух. Цей період триватиме з 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року.
За що відповідає Меркурій і як може вплинути на життя людей його ретроградний рух - читайте в матеріалі Styler.
Чому Меркурій ретроградний
Насправді траєкторія Меркурія не змінюється, але з'являється ілюзія, що він починає задкувати - саме це астрономічне явище і називається ретроградністю. Ретроградним Меркурій буває 3-4 рази на рік – у середньому по три тижні.
Астрологи відзначають, що саме в період ретроградності Меркурія відбуваються найскладніші ситуації та катаклізми. І це підтверджують багато людей, у яких у такі періоди починаються проблеми у справах, спілкуванні та інших сферах життя.
За що відповідає Меркурій
Планета Меркурій пов'язана з інтелектом, спілкуванням - листи, переговори, отримання та передача інформації, з документацією та паперами, з навчанням, поїздками, родинними та любовними зв'язками, а також з торгівлею. Ще ця планета впливає на думку, мовлення, ухвалення рішень.
Коли Меркурій починає рухатися у зворотному (ретроградному) напрямі, всі ці сфери починають гальмувати, можливі перешкоди, уповільнення процесів.
Як Меркурій може впливати на життя
- Затримки з транспортом
- Проблеми у навчанні
- Плутанина в цифрах, документах
- Негаразди у сфері техніки та комунікації
- У людей спостерігається розсіяність, забудькуватість, розумова діяльність сповільнюється
- Можливі несподівані ситуації у взаємодії з іншими людьми
- Минуле може повернутися в сьогодення - друзі, партнери, ситуації
- Активізуються шахраї, а люди стають схильнішими до обману
- Психічно хворі люди стають активнішими
- Можуть бути сварки, конфлікти, безглузде з'ясування стосунків
- Проблеми у розумінні одне одного та висловленні своїх думок
- Кількість ДТП та природних катастроф зростає
- Виявляються найнегативніші риси характеру
Що не можна робити під час ретроградного Меркурія
- Не проводьте ризиковані фінансові операції, грошові вкладення, інвестиції
- Не беріть кредити, не давайте в борг і не беріть у борг
- Будьте обережні з вогнем та предметами, які швидко спалахують
- Не робіть угоди з купівлі автомобіля або нерухомості
- Не починайте далекі подорожі
- Не купуйте дорогу техніку - є ризик швидкої поломки чи браку
- Не приймайте поспішні та необдумані рішення
- Не з'ясовуйте стосунки та не провокуйте сварки
- Не беріться за новий проєкт, не влаштовуйтесь на роботу
- Не варто в цей час укладати шлюб, підписувати договори та здійснювати важливі угоди
Що можна робити під час ретроградного Меркурія
- Аналізувати своє життя, справи, фінанси
- Складати плани та цілі на майбутнє
- Завершувати справи, які давно відкладалися
- Виправляти помилки минулого, просити вибачення і миритися
- Робити прибирання та позбавлятися непотрібних речей
- Зважувати кожне слово у розмові та уточнювати у співрозмовника, якщо не впевнені
- Перевіряти ще раз всю інформацію, звіти, папери, документи
- Робити копії своїх даних та файлів
- Виконувати важливу роботу уважно та без поспіху
- Розраховувати час із запасом
- Займатися спортом, творчістю, оздоровленням організму, медитувати
- Приділяти час саморозвитку та навчанню
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