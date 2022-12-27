Ретроградний Меркурій: коли почнеться і що робити не можна

В останні дні року Меркурій почне свій ретроградний рух. Цей період триватиме з 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року.

За що відповідає Меркурій і як може вплинути на життя людей його ретроградний рух - читайте в матеріалі Styler.

Чому Меркурій ретроградний

Насправді траєкторія Меркурія не змінюється, але з'являється ілюзія, що він починає задкувати - саме це астрономічне явище і називається ретроградністю. Ретроградним Меркурій буває 3-4 рази на рік – у середньому по три тижні.

Астрологи відзначають, що саме в період ретроградності Меркурія відбуваються найскладніші ситуації та катаклізми. І це підтверджують багато людей, у яких у такі періоди починаються проблеми у справах, спілкуванні та інших сферах життя.

За що відповідає Меркурій

Планета Меркурій пов'язана з інтелектом, спілкуванням - листи, переговори, отримання та передача інформації, з документацією та паперами, з навчанням, поїздками, родинними та любовними зв'язками, а також з торгівлею. Ще ця планета впливає на думку, мовлення, ухвалення рішень.

Коли Меркурій починає рухатися у зворотному (ретроградному) напрямі, всі ці сфери починають гальмувати, можливі перешкоди, уповільнення процесів.

Як Меркурій може впливати на життя

Затримки з транспортом

Проблеми у навчанні

Плутанина в цифрах, документах

Негаразди у сфері техніки та комунікації

У людей спостерігається розсіяність, забудькуватість, розумова діяльність сповільнюється

Можливі несподівані ситуації у взаємодії з іншими людьми

Минуле може повернутися в сьогодення - друзі, партнери, ситуації

Активізуються шахраї, а люди стають схильнішими до обману

Психічно хворі люди стають активнішими

Можуть бути сварки, конфлікти, безглузде з'ясування стосунків

Проблеми у розумінні одне одного та висловленні своїх думок

Кількість ДТП та природних катастроф зростає

Виявляються найнегативніші риси характеру

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія

Не проводьте ризиковані фінансові операції, грошові вкладення, інвестиції Не беріть кредити, не давайте в борг і не беріть у борг Будьте обережні з вогнем та предметами, які швидко спалахують Не робіть угоди з купівлі автомобіля або нерухомості Не починайте далекі подорожі Не купуйте дорогу техніку - є ризик швидкої поломки чи браку Не приймайте поспішні та необдумані рішення Не з'ясовуйте стосунки та не провокуйте сварки Не беріться за новий проєкт, не влаштовуйтесь на роботу Не варто в цей час укладати шлюб, підписувати договори та здійснювати важливі угоди

Що можна робити під час ретроградного Меркурія