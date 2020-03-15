Повлияет карантин: когда и на сколько переводить часы в марте

Переход на летнее время в Украине в 2020 году ожидается в ночь с 28 на 29 марта. Стрелки на мобильных устройствах и другой технике с доступом в интернет автоматически будут переведены на час вперед.

Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время. Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения.

По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее. В 2020 году перевод часов на летнее время в Украине выпадает на время общенационального карантина, вызванного пандемией коронавируса. По мнению врачей, для тех, кто находится на карантине, вред для здоровья от перехода на новый ритм жизни будет меньше.

Как адаптироваться к переходу на летнее время

Врачи рассказали о том, как переход на летнее время влияет на самочувствие человека:

Согласно ряду исследований, в первые дни после перевода стрелок резко возрастает количество инфарктов. Это связано с переменой длительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на летнее время. В этот период возрастает количество самоубийств. Когда у ослабленного организма отнимают час сна — это становится одним из факторов обострения. Если вы склонны к депрессии, постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период, ведь любая из них может сыграть роль "спускового крючка". По статистике, в первый день после перевода стрелок возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Если вы чувствуете, что подвержены стрессам и в целом склонны нервничать от нехватки сна, постарайтесь не садиться за руль. В целом в первые дни после перехода на летнее время лучше постараться избегать стрессовых ситуаций и ответственных дел.

Лучшим способом защиты от негативных последствий перевода стрелок часов на летнее время является сон. За несколько дней до предстоящего перевода часов лучше начать ложиться спать раньше. Хотя бы на 15 минут, а лучше на полчаса. Также в этот период рекомендуется избегать дневного сна и не пить кофе во второй половине дня.

Питательный завтрак и прогулка сразу после того, как солнце взойдет, помогут "включить" в организме нужное время. Под питательным подразумевается завтрак с большим количеством калорий и питательных веществ. Прогулка длительностью как минимум 20−30 мин тоже не помешает.

А в целом, как отмечают медики, на адаптацию после перевода часов на летнее время может уйти не меньше недели.

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