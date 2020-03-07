Будут ли выходными 1 и 9 мая в Украине: появилось важное уточнение

Выходные в мае 2020 в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Выходные дни в Украине в мае 2020 - будут ли украинцы отдыхать

Выходные дни в мае 2020 в Украине часто становятся предметов споров. Так, в 2018 году в начале месяца мы стали отдыхать на один день меньше, когда 2 мая перестало быть праздничным днем. Теперь же прения возникают из-за даты 9 мая. Как будут украинцы отдыхать в мае 2020 года - в материале Styler.

В этом году в мае будет 12 выходных дней и 19 рабочих, один день будет переноситься.

Май традиционно начнется с празднования Международного Дня труда, который украинцы отметят 1 мая.

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая. Далее будет полноценная пятидневная рабочая неделя, за которой последует еще одна серия выходных.

9 мая в Украине в 2020 году по-прежнему останется выходным днем. Стоит отметить, что 8 мая украинцы отметят День памяти и примирения, но в этот день нет выходного. Хотя ранее в Украинском институте национальной памяти хотели отказаться от выходного дня на 9 мая, и перенести его на 8 число.

Поскольку 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне - в этом году выпадет на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 число.

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