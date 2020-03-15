Вплине карантин: коли і на скільки переводити годинник у березні

Перехід на літній час в Україні у 2020 році очікується в ніч з 28 на 29 березня. Стрілки на мобільних пристроях та іншої техніки з доступом в інтернет автоматично будуть переведені на годину вперед.

Датою переходу на літній час щорічно є остання неділя березня та останню неділю жовтня при переході на зимовий час. Переведення годинників здійснюється для того, щоб людина могла працювати довше і використовувати при цьому менше штучного освітлення.

На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній. У 2020 році переведення годинників на літній час в Україні випадає на час загальнонаціонального карантину, викликаного пандемією коронавіруса. На думку лікарів, для тих, хто перебуває на карантині, шкода для здоров'я від переходу на новий ритм життя буде менше.

Як адаптуватися до переходу на літній час

Лікарі розповіли про те, як перехід на літній час впливає на самопочуття людини:

Згідно з рядом досліджень, в перші дні після переведення стрілок різко зростає кількість інфарктів. Це пов'язано зі зміною тривалості сну. Уникнути небезпеки можна, спробувавши плавно підлаштувати свій режим дня під перехід на літній час. У цей період зростає кількість самогубств. Коли в ослабленого організму забирають година сну — це стає одним з факторів загострення. Якщо ви схильні до депресії, постарайтеся максимально скоротити кількість стресових ситуацій в житті в цей період, адже кожна з них може зіграти роль "спускового гачка". За статистикою, в перший день після переведення стрілок зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо ви відчуваєте, що схильні до стресів і в цілому схильні нервувати від браку сну, постарайтеся не сідати за кермо. У цілому в перші дні після переходу на літній час краще постаратися уникати стресових ситуацій і відповідальних справ.

Найкращим способом захисту від негативних наслідків переведення стрілок годинника на літній час є сон. За кілька днів до майбутнього переведення годинників краще почати лягати спати раніше. Хоча б на 15 хвилин, а краще на пів години. Також у цей період рекомендується уникати денного сну і не пити каву у другій половині дня.

Поживний сніданок і прогулянка відразу після того, як сонце зійде, допоможуть "включити" в організмі потрібний час. Під живильним мається на увазі сніданок з великою кількістю калорій і поживних речовин. Прогулянка тривалістю як мінімум 20-30 хв теж не завадить.

А в цілому, як відзначають медики, на адаптацію після переведення годинників на літній час може піти не менше ніж тиждень.

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