"Повір, що намарно сльози твої течуть": украинский защитник написал стих матери, который трогает до слез
Украинский защитник Павел Вышебаба обороняет нас на фронте от врага и пишет проникновенную поэзию.
На этот раз боец посвятил стихи своей матери и опубликовал их на Facebook-странице.
Стихотворение посвящено матери
Повір, що намарно сльози твої течуть,
не слухай новин і сусідську пані,
у мене все добре, харчуюся досхочу,
нарешті потрапив у гарну компанію.
Підрозділ — неначе ченецький скит:
суворі аскези, весь день — за планом,
одягнені всі у один прикид.
Мене охрестили тут Капеланом.
Далеко від марних спокус буття
я завжди тверезий, мов чисте скельце,
веду на природі активний спосіб життя.
Ти часто казала, це добре для серця.
Тут всі за одного й за всіх — один,
тому бережи свої сльози й нерви.
З любов'ю, твій вдячний безмежно син,
рік 22-ий, 13 червня.
Что известно о бойце
Павел Вышебаба родился в Краматорске. Он окончил факультет журналистики Мариупольского государственного университета. Во время учебы работал в местной газете "Приазовский рабочий".
Украинцам он известен, как глава общественной организации Единая Планета, объединяющей зоозащитные, веганские и экологические инициативы.
После окончания университета в 2012 году Вышебаба переехал в Киев, два года спустя стал активным участником Революции Достоинства, работал в Штабе национального сопротивления. У него есть жена и маленькая дочка.
Сейчас он защищает Украину на Донбассе. Также он пишет с фронта стихи, которые не могут никого оставить равнодушными.
Павел Вышебаба с дочкой (фото: facebook.com/vyshebaba)
Немного ранее Павел Вышебаба высказался о "хороших русских" и сообщил, что думает о таком термине.
Также читайте его стих, посвященный родному брату, который трогает до слез.