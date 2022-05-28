Украинский боец на фронте посвятил стих брату. Он трогает до слез (видео)
Защитник Украины Павел Вышебаба защищает нашу страну и служит на Донбассе. Также он пишет проникновенные стихи, которые публикует в соцсети.
В этот раз он посвятил поэзию, погибшему в бою брату и запостил видео в сети.
На горищах - зірки, повний місяць вростає в хлів.
Наче клапті пітьми, клен скидає з гілок круків.
І щоночі накатує шепотів різнобій,
серед них найвиразніший голос - це голос твій.
Бо рідніше рідні, коли хвиля збивала з ніг,
став мені ти в ту мить, коли поруч навік поліг.
Через це ти, напевно, навідуєш з-за межі
і запитуєш пошепки, як воно - далі жить.
Поки смерть заряджає для мене лиш холості,
голе тіло твоє височіє над пагорбом на хресті.
Проведи до живих, проведи через ліс густий
і пусти мене, брате, прошу тебе, відпусти.
***
Стихотворение написано 26 мая 2022 года. Оно не может не оставить никого равнодушным, как и остальные творения бойца.
В комментариях пользователи восторгаются талантом украинского защитника.
Маємо відпускати, щоб вони віднайшли спокій і царство небесне. Одвічна туга тепер наше життя. Дивитися на зорі і пам'ятати тих, хто не повернувся з війни.
- Твори! Це одне з твоїх духовних призначень, брате.
- Дуже глибокі слова, Павло, такий прекрасний талант.
- Тільки сьогодні подумала що вже чотири дні вас не чути.Дякую, за вірші! Дякую, що живі! Хай Вас Бог береже!
- Для того, щоб зробити гарний меч, по ньому треба стукати багато разів, класти в вогонь, знову стукати. Труднощі загартовують, роблять сильніше. І якщо не будемо справжнім залізом, то здамося під такими труднощами. Чи готові ми пройти таке тренування, чи готові здатися?
Что известно о бойце
Павел Вышебаба родился в Краматорске, ему 36 лет, сейчас он защищает Украину от российских военных на Донбассе. Он учился на факультете журналистики в Мариупольском государственном университете.
Позывной "Капелан" он получил за то, что в военной столовой попросил постную еду, так как является веганом, а повара думали, что он "капелан бригады".
Как мы ранее писали, украинский защитник написал стих, который трогает до слез.
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