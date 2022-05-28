Украинский боец на фронте посвятил стих брату. Он трогает до слез (видео)

Защитник Украины Павел Вышебаба защищает нашу страну и служит на Донбассе. Также он пишет проникновенные стихи, которые публикует в соцсети.

В этот раз он посвятил поэзию, погибшему в бою брату и запостил видео в сети.

На горищах - зірки, повний місяць вростає в хлів.

Наче клапті пітьми, клен скидає з гілок круків.

І щоночі накатує шепотів різнобій,

серед них найвиразніший голос - це голос твій.

Бо рідніше рідні, коли хвиля збивала з ніг,

став мені ти в ту мить, коли поруч навік поліг.

Через це ти, напевно, навідуєш з-за межі

і запитуєш пошепки, як воно - далі жить.

Поки смерть заряджає для мене лиш холості,

голе тіло твоє височіє над пагорбом на хресті.

Проведи до живих, проведи через ліс густий

і пусти мене, брате, прошу тебе, відпусти.

***

Стихотворение написано 26 мая 2022 года. Оно не может не оставить никого равнодушным, как и остальные творения бойца.

В комментариях пользователи восторгаются талантом украинского защитника.

Маємо відпускати, щоб вони віднайшли спокій і царство небесне. Одвічна туга тепер наше життя. Дивитися на зорі і пам'ятати тих, хто не повернувся з війни.

Твори! Це одне з твоїх духовних призначень, брате.

Дуже глибокі слова, Павло, такий прекрасний талант.

Тільки сьогодні подумала що вже чотири дні вас не чути.Дякую, за вірші! Дякую, що живі! Хай Вас Бог береже!

Для того, щоб зробити гарний меч, по ньому треба стукати багато разів, класти в вогонь, знову стукати. Труднощі загартовують, роблять сильніше. І якщо не будемо справжнім залізом, то здамося під такими труднощами. Чи готові ми пройти таке тренування, чи готові здатися?

Что известно о бойце

Павел Вышебаба родился в Краматорске, ему 36 лет, сейчас он защищает Украину от российских военных на Донбассе. Он учился на факультете журналистики в Мариупольском государственном университете.

Позывной "Капелан" он получил за то, что в военной столовой попросил постную еду, так как является веганом, а повара думали, что он "капелан бригады".