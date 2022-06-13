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Почему их культура рождает таких монстров? Защитник Украины высказался о "хороших русских"

Новина українською →
Понедельник 13 июня 2022 12:26
Почему их культура рождает таких монстров? Защитник Украины высказался о "хороших русских" Павел Вышебаба поражен тем, что увидел в Украине (facebook.com/vyshebaba)
Автор: Людмила Жукова

Украинский защитник Павел Вышебаба, который известен своей проникновенной поэзией на фронте, рассказал, что думает о российской культуре и "хороших русских".

Во время своего короткого увольнения с фронта он был поражен, что делается в тылу. Об этом он рассказал на видео в Facebook.

Что услышал воин во время увольнения

Павел был шокирован, что во время короткого увольнения ему пришлось услышать из колонок российскую попсу, блоггеров, юмористов и других представителей страны-агрессора.

"Российский рэп, российский рок, люди смотрят в телефонах блогеров. Я шокирован, что во время войны вы не видите связи между российскими ракетами и российской культурой", - сказал на видео воин.

Защитник сказал, что во время войны, когда гибнут нашими лучшие мужчины - то про врага говорят или плохо или никак!

Он уточнил, что воюет с нами не Путин, а армия, а миллионы россиян поддерживают эту войну. А их мировоззрение сформировалась благодаря так называемой российской культуре и контенту, который они производят.

"Если российская культура такая великая, почему она порождает таких монстров, которых вы видели, например, в Ирпене", - спросил Вышебаба.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову украинское гражданство.

Напомним, что в России возбудили дело против Невзорова из-за якобы распространения фейков о войне в Украине.

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