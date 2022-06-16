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"Повір, що намарно сльози твої течуть": український захисник написав вірш матері, який зворушує до сліз

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 10:01
"Повір, що намарно сльози твої течуть": український захисник написав вірш матері, який зворушує до сліз Фото: Павло Вишебаба пишет проникливу поезію (facebook.com/vyshebaba)
Автор: Людмила Жукова

Український захисник Павло Вишебаба обороняє нас на фронті від ворога і пише проникливу поезію.

Цього разу боєць присвятив вірші своїй матері і опублікував їх на Facebook-сторінці.

Вірш присвячений матері

Повір, що намарно сльози твої течуть,

не слухай новин і сусідську пані,

у мене все добре, харчуюся досхочу,

нарешті потрапив у гарну компанію.

Підрозділ-неначе ченецький скит:

суворі аскези, весь день - за планом,

одягнені всі в один прикид.

Мене охрестили тут Капеланом.

Далеко від марних спокус буття

я завжди тверезий, мов чисте скельце,

веду на природі активний спосіб життя.

Ти часто казала, це добре для серця.

Тут всі за одного й за всіх-один,

тому бережи свої сльози й нерви.

З любов'ю, твій вдячний безмежно Сін,

рік 22-ий, 13 червня.

Що відомо про бійця

Павло Вишебаба народився в Краматорську. Він закінчив факультет журналістики Маріупольського державного університету. Під час навчання працював у місцевій газеті "Приазовський робітник".

Українцям він відомий, як голова громадської організації Єдина планета, що об'єднує зоозахисні, веганські та екологічні ініціативи.

Після закінчення університету у 2012 році Вишебаба переїхав до Києва, два роки по тому став активним учасником Революції Гідності, працював у Штабі національного опору. У нього є дружина і маленька дочка.

Зараз він захищає Україну на Донбасі. Також він пише з фронту вірші, які не можуть нікого залишити байдужими.

&quot;Повір, що намарно сльози твої течуть&quot;: український захисник написав вірш матері, який зворушує до слізПавло Вишебаба з донькою (фото: facebook.com/vyshebaba)

Трохи раніше Павло Вишебаба висловився про "хороших росіян" і повідомив, що думає про такий термін.

Також читайте його вірш, присвячений рідному братові, який чіпає до сліз.

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