Повинні бути в кожному холодильнику: 8 продуктів, які містять багато вітамінів

Цільнозернові макарони

Варто використовувати макарони з цільної пшениці, оскільки вони мають кілька переваг для здоров’я у порівнянні з рафінованими або білими макаронами

Такий продукт містить складні вуглеводи, а також магній, залізо, мідь, цинк, марганець, кальцій та фосфор, вітаміни В (В1, В2, В6,B9), PP.

На відміну від білих макаронів, цільнозернові містять значну кількість клітковини. Ця поживна речовина необхідна для здоров’я шлунково-кишкового тракту.

Твердий сир

Сир містить білок і жир, також є джерелом кальцію, тут більше вітамінів А, групи В, D і К, ніж у молоці або сирі.

Вони несуть велику користь для зору, чистої шкіри та роботи мозку. Кальцій у сирі дійсно є важливим компонентом для кісток і зубів.

Також вживання сиру позитивно впливає на травлення, а всі поживні речовини в його складі гарно засвоюються в організмі.

Горіхи

Одне з основних джерел корисних жирів, вітаміни групи В1, В6, В9, мікроелементи: калій, кальцій, йод, магній, мідь, цинк.

Горіхи корисні для суглобів, м'язів, серця, очей. Вони зміцнюють імунітет, надають сяйво волоссю, запобігають ламкості нігтів, а ще знижують ризик вірусних захворювань.

Також рекомендується регулярно вживати людям з хворобами печінки, нирок або кишечника, але звісно не перевищувати норму.

Куряча печінка

Продукт містить білок, відмінний донатор гемового заліза, цинку, селену, міді, вітамін А, В2,B3,B6, B9, B12 та C.

Куряча печінка багата залізом, фолієвою кислотою, різними вітамінами та мінералами, незамінними жирними кислотами та білком.

Печінка також містить холін, який корисний для здоров'я мозку.

Куряча печінка - дивовижне джерело білка, яке підтримує здоров'я наших м'язів і кісток.

Гречка або перлова крупа

Крупи містить складні вуглеводи, клітковину, калій, кальцій, цинк, залізо, фосфор, мідь, магній, фолієву кислоту, вітаміни групи В, а також ще 18 амінокислот.

Користь гречки в порівнянні з іншими крупами в тому, що вона містить всі типи клітковини, які потрібні для здоров'я кишківника.

Перловку ще називають кашею краси. Вона містить амінокислоту лізин - речовину, необхідну для вироблення колагену. Саме лізин робить шкіру пружною, запобігає появі зморшок. А вітаміни В і Е в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся та шкіру.

Картопля

Вона багата крохмалем, який перетворюється на резистентний крохмаль, це позитивно впливає на мікробіом кишківника; є джерелом вітамінів С, B1, В2, В6, РР, К та каротиноїдів, а також містить кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій.

Картопля дуже корисна для серця - коренеплід містить багато антиоксидантів, які захищають серцево-судинну систему від впливу вільних радикалів, велика кількість клітковини дозволяє знизити рівень шкідливого холестерину в організмі та захищає від атеросклерозу.

Скумбрія

Це джерело білка та кислоти омега-3, вітамінів В6, В12 та РР, віт Ді Е, натрію, фосфору, хрому, йоду та кобальту.

Крім того, корисні жири зі скумбрії допомагають тримати кров’яний тиск у межах норми.

Овочі та зелень

Чим більше та різноманітніше ваше харчування, тим краще.

Крім хлорофілу в зелених овочах важливе значення для здоров'я має фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К, каротиноїди (бета-каротин і лютеїн) і клітковина. Також їхня цінність у наявності кальцію, важливого мінералу для опорно-рухового апарату.