Должны быть в каждом холодильнике: 8 продуктов с самым высоким содержанием витаминов

Цельнозерновые макароны

Следует использовать макароны из цельной пшеницы, поскольку они имеют несколько преимуществ для здоровья по сравнению с рафинированными или белыми макаронами.

Такой продукт содержит сложные углеводы, а также магний, железо, медь, цинк, марганец, кальций и фосфор, витамины B (B1, B2, B6, B9), PP.

В отличие от белых макарон, цельнозерновые содержат значительное количество клетчатки. Это питательное вещество необходимо для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Твердый сыр

Сыр содержит белок и жир, также являющийся источником кальция, здесь больше витаминов А, группы В, D и К, чем в молоке или сыре.

Они несут большую пользу для зрения, чистой кожи и мозга. Кальций в сыре действительно является важным компонентом костей и зубов.

Также употребление творога положительно влияет на пищеварение, а все питательные вещества в его составе хорошо усваиваются в организме.

Орехи

Один из главных источников нужных жиров, витамины группы В1, В6, В9, микроэлементы: калий, кальций, йод, магний, медь, цинк.

Орехи полезны для суставов, мышц, сердца, глаз. Они укрепляют иммунитет, придают сияние волосам, предотвращают ломкость ногтей, а еще снижают риск вирусных заболеваний.

Также рекомендуется регулярно употреблять людям с болезнями печени, почек или кишечника, но, конечно, не превышать норму.

Куриная печень

Продукт содержит белок, отличный донатор гемового железа, цинка, селена, меди, витамина A, B2, B3, B6, B9, B12 и C.

Куриная печень богата железом, фолиевой кислотой, разными витаминами и минералами, незаменимыми жирными кислотами и белком.

Печень также содержит холин, который полезен здоровью мозга.

Куриная печень - удивительный источник белка, поддерживающий здоровье наших мышц и костей.

Гречка или перловая крупа

Крупа содержит сложные углеводы, клетчатку, калий, кальций, цинк, железо, фосфор, медь, магний, фолиевую кислоту, витамины группы В, а также еще 18 аминокислот.

Польза гречки по сравнению с другими крупами в том, что она содержит все типы клетчатки, необходимые для здоровья кишечника.

Перловку еще называют кашей красоты. Она содержит аминокислоту лизин - вещество, необходимое для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин. А витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу.

Картофель

Он богат крахмалом, превращающимся в резистентный крахмал, это положительно влияет на микробиом кишечника; является источником витаминов С, B1, B2, B6, РР, К и каротиноидов, а также содержит кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий.

Картофель очень полезен для сердца - корнеплод содержит много антиоксидантов, защищающих сердечно-сосудистую систему от воздействия свободных радикалов, большое количество клетчатки позволяет снизить уровень вредного холестерина в организме и защищает от атеросклероза.

Скумбрия

Это источник белка и кислоты омега-3, витаминов В6, В12 и РР, вит Ди Е, натрия, фосфора, хрома, йода и кобальта.

Кроме того, полезные жиры из скумбрии помогают держать кровяное давление в пределах нормы.

Овощи и зелень

Чем больше и разнообразнее ваше питание, тем лучше.

Кроме хлорофилла в зеленых овощах, важное значение для здоровья имеет фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также их ценность в наличии кальция, важного минерала для опорно-двигательного аппарата.