Що не можна їсти, коли "барахлить" шлунок: запам'ятайте ці поради

Проблема зі шлунком трапляється дуже часто і майже завжди вона пов'язана з їжею. Іноді може нудити після довгої дороги або пропадає апетит під час хвороби. Потрібно знати, що можна і не можна їсти у таких ситуаціях.

Які продукти не можна їсти, якщо є проблеми зі шлунком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Що їсти не можна

Коли у вас болить шлунок, спазми чи вас сильно нудить, то останнє, що вам хочеться - це щось з'їсти. Ще складніше зрозуміти, що робити, якщо у вас блювота чи діарея. Але деякі продукти можуть дати вам потрібні поживні речовини, не погіршуючи самопочуття.

Молочні продукти. Молоко, сир та морозиво не можна їсти при розладі шлунка. Їх важко перетравлювати організму, частково тому, що в них багато жиру. Іноді підійде простий знежирений йогурт, але почніть з невеликої кількості та подивіться, як піде.

Смажена їжа. У ній багато олії та жиру, тому їх важче перетравлювати. Смажена їжа корисна, навіть якщо ви здорові, але вона може ще більше посилити й так розлад шлунка.

Газована вода. Бульбашки можуть стати проблемою, оскільки газ потрапляє до травної системи. А якщо на вас одразу потрапить багато цукру, це може посилити діарею. Невеликі горлянки газованої води можуть бути в порядку.

Гостра їжа. Імовірно, це останнє, що вам хочеться мати при розладі шлунка - і на це є причина. Вашій травній системі, можливо, доведеться працювати старанніше, щоб переварити їжу, і це може посилити бурчання в животі. Дотримуйтесь м'яких речей, доки не відчуєте себе краще.

Сирі фрукти та овочі. Вони чудові, коли ти здоровий. Але коли у вас розлад шлунка, клітковина, що міститься в них, яка зазвичай полегшує виведення фекалій, може погіршити ситуацію. Краще почекати, доки ви не відчуєте себе краще, і знову додати їх у свій раціон. Почніть із невеликих порцій приготовлених овочів та соків.

А що їсти можна?

Почніть із рідин. Якщо ви не можете вживати тверду їжу, немає сенсу намагатися їсти. Такі продукти, як спортивні напої, прозорий бульйон або кокосова вода містять необхідні вам мінерали, такі як калій, кальцій і натрій (сіль).

Спробуйте банани. Вони легко перетравлюються і містять багато калію - важливого мінералу, який ви можете почати втрачати, якщо у вас діарея чи блювання.

Рис. Переконайтеся, що це звичайний білий рис. Дикий, коричневий чи чорний рис, зазвичай, корисний, його складніше перетравлювати, особливо в розладі шлунка. Крохмалисті продукти з низьким вмістом клітковини, такі як білий рис, також можуть допомогти зміцнити випорожнення та зупинити діарею, яка може супроводжувати проблеми зі шлунком.

Яблучне пюре. Він легко перетравлюється і містить багато поживних речовин, включаючи пектин - різновид клітковини, що розчиняється у воді. Це може збільшити обсяг стільця і допомогти позбавитися діареї.

Тости. Простий тост з білого хліба краще, ніж багаті на клітковину цільнозернові продукти, якщо у вас розлад шлунка. Цільнозернові продукти містять клітковину, яка корисна, коли ви не хворі, але може погіршити стан шлунка, особливо якщо у вас діарея чи нудота.

Якщо після цих продуктів вам стане краще, ви можете почати переходити на такі продукти, як печена картопля і, можливо, курячі грудки без кісток і шкіри.

Як тільки ви відчуєте себе краще і протягом 24-48 годин у вас не буде блювоти чи діареї, ви можете спробувати додати трохи фруктів та овочів.