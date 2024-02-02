Худнеш, поки спиш: які три продукти можна використовувати для вечірнього перекушування

При дієтах та режимі дня дуже складно втриматися ввечері від смачного бутерброду чи солодощів. Рання вечеря та невеликі порції призводять до того, що перед сном тягне щось перекусити. І це не біда, якщо у вас є три продукти, які допоможуть вам схуднути швидше.

Які три продукти можна їсти на ніч і не боятися за фігуру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit or Fun.

Арахісове масло як ситне вечірнє перекушування

Арахісове масло з вмістом 588 калорій на 100 грамів, на перший погляд, безперечно не є легкою закускою. Однак, може бути корисно побалувати себе на вечерю цільнозерновим хлібом, тонко намазаним арахісовим маслом.

Арахісове масло гарантує, що м'язи отримуватимуть високоякісні білки протягом усієї ночі. Ви зміцнитеся і будете запобігати руйнації м'язів. На відміну від жирових відкладень, вони зазвичай є частиною бажаної маси тіла і допомагають спалювати більше енергії.

Ще однією перевагою арахісового маслає те, що вона посилює термогенез у нічний час. Це також прискорює спалювання жиру. Сильніші м'язи й менше жиру за одну ніч: те, що здається мрією, часто збувається з арахісовим маслом. Однак ніколи не слід намазувати на хліб понад десять грамів. Тому що найсмачніший крем - це ще й калорійна бомба.

Темний шоколад - чудодійний засіб для спокійного сну

Плитка темного шоколаду містить багато калорій. 589 калорій на 100 грамів роблять плитку темного шоколаду справжнім важкоатлетом. Але хто сказав, що ми маємо з'їсти всю плитку відразу? Пізно ввечері з'їдаємо невеликий шматочок і отримуємо подвійну користь: вживання шоколаду спочатку підвищує рівень цукру на крові.

Це гарантує, що ми швидко втомимося, перш ніж виникне нова потяг до їжі. Коли ми потім блаженно засинаємо, магній, що міститься в шоколаді, забезпечує особливо глибокий і розслаблюючий сон до наступного ранку.

Мигдаль - корисні ласощі перед сном

Хоча мигдаль містить 570 калорій на 100 грамів, невелика порція, як і раніше, залишається ідеальними ласощами перед сном завдяки інгредієнтам. Мигдаль містить не тільки розслаблюючий магній, а й триптофан. Ця амінокислота вночі перетворюється в організмі на гормон серотонін, який забезпечує нам спокійні сни.

Вживання мигдалю також сприяє виробленню гормону мелатоніну, що сприяє сну. Таким чином, бобові є корисним для здоров'я снодійним, яке до того ж чудово насичує.