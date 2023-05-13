Як спекти неймовірно смачну шарлотку, яка поверне вас у дитинство: найсмачніший рецепт

Шарлотка - це не лише пиріг з яблуками, а й страва, смак якої повертає в безтурботне дитинство.
Своїм рецептом неймовірно смачної шарлотки ділиться український шеф-кухар Євген Клопотенко в Instagram.
Спочатку потрібно збити яйця з цукром до білої стійкої піни.
Далі - обережно всипати в суміш борошно і перемішати.
Потім нарізати яблука скибочками і посипати корицею.
Яблука з корицею додати у тісто та перемішати.
Форму для випічки змастити вершковим маслом та присипати борошном та вилити отриману суміш.
Запікати можна у мультиварці на режимі "Випічка" годину або у духовці при температурі 180 градусів.
Найбільш поширена версія - це про англійську королеву Шарлотту, дружину Георга III, задля якої придворний кухар придумав "особливий пиріг".
Щоправда, тоді він був не з тіста, а зі шматків білого хліба, розмочених у маслі і яєчній суміші. Їх покривали зверху звареними в сиропі яблуками, зверху клали ще один шар хліба і потім запікали.
Кажуть, королева Шарлотта, в честь якої й назвали страву, ласувала нею ледь не щодня.
Рецепт пізніше удосконалив французький кухар Марі Антуан Карем, який готував для імператорських домів: він замінив хліб на бісквіт і подав як шарлотку.
Згодом, кожен новий кухар, а потім і звичайні господині, рецепт цієї страви переробляли "під себе" або ж під те, що мали в коморі чи холодильнику.
Постійно змінюють кількість яєць і борошна: хтось любить пухке і високе тісто-подушку, а комусь більш до вподоби тонке і пісочне. Також замість яблук можна додати груші, сливи, ягоди, сухофрукти - рецептів безліч.
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