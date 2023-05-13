Як спекти неймовірно смачну шарлотку, яка поверне вас у дитинство: найсмачніший рецепт

Інгредієнти для шарлотки

4 яйця

150 грамів цукру

160 грамів борошна

яблука "Білий налив" (за смаком)

кориця

Як готувати

Спочатку потрібно збити яйця з цукром до білої стійкої піни.

Далі - обережно всипати в суміш борошно і перемішати.

Потім нарізати яблука скибочками і посипати корицею.

Яблука з корицею додати у тісто та перемішати.

Форму для випічки змастити вершковим маслом та присипати борошном та вилити отриману суміш.

Запікати можна у мультиварці на режимі "Випічка" годину або у духовці при температурі 180 градусів.

Походження шарлотки

Найбільш поширена версія - це про англійську королеву Шарлотту, дружину Георга III, задля якої придворний кухар придумав "особливий пиріг".

Щоправда, тоді він був не з тіста, а зі шматків білого хліба, розмочених у маслі і яєчній суміші. Їх покривали зверху звареними в сиропі яблуками, зверху клали ще один шар хліба і потім запікали.

Кажуть, королева Шарлотта, в честь якої й назвали страву, ласувала нею ледь не щодня.

Рецепт пізніше удосконалив французький кухар Марі Антуан Карем, який готував для імператорських домів: він замінив хліб на бісквіт і подав як шарлотку.

Згодом, кожен новий кухар, а потім і звичайні господині, рецепт цієї страви переробляли "під себе" або ж під те, що мали в коморі чи холодильнику.

Постійно змінюють кількість яєць і борошна: хтось любить пухке і високе тісто-подушку, а комусь більш до вподоби тонке і пісочне. Також замість яблук можна додати груші, сливи, ягоди, сухофрукти - рецептів безліч.