Здивує смаком вас і ваших близьких. Бюджетний пляцок-суфле, який готується за 10 хвилин (відео)
Господині дуже люблять швидкі рецепти, бо вони дозволяють мінімум часу провести на кухні й при цьому побалувати смачною стравою своїх близьких. Пляцок-суфле Хмаринка є саме таким варіантом. Він дуже легко і швидко готується, та ще й бюджетний - обійдеться не дорожче 50 гривень.
Рецептом пляцка поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на каналі YouTube.
Пляцок-суфле Хмаринка
"Пропоную зробити просто блискавичний у приготуванні та супербюджетний пляцок Хмаринка. І це будуть не банальні вафельні коржі, перемащені згущеним молоком. Це буде щось значно цікавіше. Здивуєтесь і ви, і ваші рідні", - пише кулінарка.
Інгредієнти:
- 200 г печива "До кави"
- 7 г швидкорозчинного желатину
- 200 мл води
- 2 пачки желе з полуничним смаком
- 20 г зеленої кокосової стружки чи крихт вафельних коржів
Ось такий вигляд має пляцок Хмаринка (скриншот із відео)
Як приготувати
У форму викладіть 9 штук печива, по 3 в ряд. Тоді висипте желе у миску й додайте 200 мл холодної кип'яченої води. Перемішайте й досипте 7 грамів швидкорозчинного желатину. Тоді залиште на 5-10 хвилин, щоб желатин набряк.
Після цього короткими імпульсами нагрійте суміш у мікрохвильовій печі, постійно перемішуючи. Потім остудіть суміш до кімнатної температури й збивайте міксером приблизно протягом 5 хв.
Повітряну масу викладіть на печиво й розрівняйте. Залиште 1-2 ст. л суміші для оздоблення пляцка.
На суфле викладіть ще 9 штук печива і злегка притисніть. Тоді змастіть зверху залишками суміші і посипте крихтами із зеленого вафельного коржа. Або можна взяти зелену кокосову стружку. Поставте форму у холодильник на 40-45 хв, а тоді смакуйте пляцок.
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