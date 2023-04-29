Здивує смаком вас і ваших близьких. Бюджетний пляцок-суфле, який готується за 10 хвилин (відео)

Господині дуже люблять швидкі рецепти, бо вони дозволяють мінімум часу провести на кухні й при цьому побалувати смачною стравою своїх близьких. Пляцок-суфле Хмаринка є саме таким варіантом. Він дуже легко і швидко готується, та ще й бюджетний - обійдеться не дорожче 50 гривень.

Рецептом пляцка поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на каналі YouTube.

Пляцок-суфле Хмаринка

"Пропоную зробити просто блискавичний у приготуванні та супербюджетний пляцок Хмаринка. І це будуть не банальні вафельні коржі, перемащені згущеним молоком. Це буде щось значно цікавіше. Здивуєтесь і ви, і ваші рідні", - пише кулінарка.

Інгредієнти:

200 г печива "До кави"

7 г швидкорозчинного желатину

200 мл води

2 пачки желе з полуничним смаком

20 г зеленої кокосової стружки чи крихт вафельних коржів

Ось такий вигляд має пляцок Хмаринка (скриншот із відео)

Як приготувати

У форму викладіть 9 штук печива, по 3 в ряд. Тоді висипте желе у миску й додайте 200 мл холодної кип'яченої води. Перемішайте й досипте 7 грамів швидкорозчинного желатину. Тоді залиште на 5-10 хвилин, щоб желатин набряк.

Після цього короткими імпульсами нагрійте суміш у мікрохвильовій печі, постійно перемішуючи. Потім остудіть суміш до кімнатної температури й збивайте міксером приблизно протягом 5 хв.

Повітряну масу викладіть на печиво й розрівняйте. Залиште 1-2 ст. л суміші для оздоблення пляцка.

На суфле викладіть ще 9 штук печива і злегка притисніть. Тоді змастіть зверху залишками суміші і посипте крихтами із зеленого вафельного коржа. Або можна взяти зелену кокосову стружку. Поставте форму у холодильник на 40-45 хв, а тоді смакуйте пляцок.