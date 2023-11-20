Повернення Винника. Саніна оцінила шанси співака: "Люди швидко не пробачають"

Співачка Юлія Саніна висловилася про артиста Олега Винника, який "зник" на початку повномасштабної війни РФ проти України, а потім дав неоднозначне інтерв'ю та потім знову "заліг на дно".

Чи зможуть українці знову полюбити Винника

Під час спілкування з кухарем Саніна розповіла, як вона зрозуміла, що має займатися творчістю та записувати нові пісні навіть в умовах повномасштабної війни, яку майже два роки тому проти України розв'язала РФ. За словами співачки, вона відчула фідбек від слухачів.

Тоді Клопотенко поцікавився, чи будуть українці сприймати Винника, який "зник" на тлі війні. Саніна відповіла, що не може судити співака. Втім, вона натякнула на те, що не бачить артиста на сцені в Україні.

Саніна висловилася про Винника (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Я не знаю. Хтось вчинив не так, хтось сказав не так, підібрав неправильні слова, дав не так інтерв'ю. Люди швидко не пробачають, вони бачать неправду, нещирість, якусь зрадливість", - сказала Саніна.

При цьому співачка зазначила, що людям набагато легше ненавидіти артистів та інших публічних персон. Уся річ у тому, що вони завжди перебувають під "прицілом" суспільства.

"Виконавці просто ж на виду. І так легко хейтити виконавців", - зазначила Саніна.

Останні новини про Винника

Нещодавно з'явилася інформація, що співак, який виїхав з України до Німеччини нібито на лікування, планує повертатися. Блогер Богдан Беспалов заявив, що помічає початок "відбілювальної" кампанії Винника.

Винник перестав давати концерти перед початком повномасштабної війни РФ проти України (фото: facebook.com.OleggVynnyk.official)

Після цього стало відомо, чи допомагає Винник ЗСУ. У команді артиста заявили, що він не планує повертатися на сцену, а на донати для захисників України нібито витрачає власні кошти.