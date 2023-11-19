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"Ми їх втратили": Дантес висловився про українців, які виїхали за кордон (відео)

Неділя 19 листопада 2023 17:42
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"Ми їх втратили": Дантес висловився про українців, які виїхали за кордон (відео) Дантес закликав українців, які виїхали, не скаржитися (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Український співак Володимир Дантес заявив, що українців, які виїхали за кордон на тлі повномасштабної війни, "ми втратили". На думку артиста, деякі люди вже не повернуться.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Дантес сказав в інтерв'ю для проекту "Тихий вечір з Оленою Кравець", яке вийшло на YouTube-каналі "Дім".

"Не розповідайте, як вам складно там"

Співак розповів, що його дівчина - блогерка Даша Кацуріна, нещодавно повернулася до України разом зі своїми дітьми. Вона вирішила відмовитися від життя за кордоном. При цьому Дантес зазначив, що він та його обраниця захотіли бути разом, а не "розриватися" між Україною та Польщею.

На думку співака, людям краще жити разом, аніж окремо, навіть в умовах повномасштабної війни. Артист не став приховувати, що має певну думку про тих, хто нині перебуває за кордоном, але скаржиться на проблеми.

"Моя позиція наразі така: якщо ви знаходитеся за кордоном, це круто, бо ви зберігаєте життя, будуйте нове покоління, яке повернеться після війни... Але, будь ласка, не розповідайте, як вам складно там, як би не було складно. Бо ви не розумієте, як складно тут, і як важко тримати всі ці емоції й злобу на тих, хто там", - зазначив Дантес.

&quot;Ми їх втратили&quot;: Дантес висловився про українців, які виїхали за кордон (відео)Дантес пояснив, чому Кацуріна повернулася до України (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

"Вони не повернуться"

Співак вважає, що люди, які перебуваютьза кордоном з лютого 2022 року, можуть вже і не повернутися в Україну.

"Я вважаю, що у кожного свій вибір, у кожного своє життя. І ми не знаємо, хто правий буде в кінці, але вже минуло два роки майже. І ті люди, які за ці два роки жодного разу не приїхали в Україну, мені здається, що ми їх втратили. І вони не повернуться", - заявив Дантес.

Співак зауважив, що він має право на власну думку, хоча й розуміє, як важко тим, хто виїхав. На думку артиста, це дуже неприємна реальність.

"Може, знаєш, зміниться, я опинюся за кордоном і в якийсь момент, не знаю, що зі мною відбудеться, у мене кліпне щось в голові. І скажу: "Все, Польща мій рідний дім", - пожартував Дантес.

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Також ми розповідали, що відомий український режисер побився з російським актором.

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Дантес звезды шоу-бизнеса