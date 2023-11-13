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Стало відомо, чи допомагає Олег Винник ЗСУ

Понеділок 13 листопада 2023 22:05
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Стало відомо, чи допомагає Олег Винник ЗСУ Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно скандальний блогер Богдан Беспалов повідомив, що співак Олег Винник планує повернутися на сцену, влаштувавши тур Європою. На чутки відреагували представники команди виконавця, які також розповіли, чи допомагає він ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар керівника офіційного фан-клубу артиста Валерії Барон для МУЗВАР.

Команда співака відповіла на чутки про його повернення на сцену

Раніше оглядач українського шоу-бізнесу з посиланням на своїх інсайдерів казав, що у знаменитості зараз фінансові проблеми.

Саме тому він думає про те, як відправитися у тур Європою, щоб заробити грошей.

Однак голова фан-клубу Винника "Вовчиці" заявила, що Олег не коментує пліток і чуток, і у разі підготовки до туру, він про це повідомить особисто.

Також жінка сказала, чи допомагає зірка ЗСУ.

"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. З самого початку війни, Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами", - прокоментувала плітки Валерія Барон.

Стало відомо, чи допомагає Олег Винник ЗСУ

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Нагадаємо, нещодавно пліткар Богдан Беспалов повідомляв, що найближчим часом Винник може готуватися до повернення в Україну.

Також ми писали, що виконавець став жертвою псевдоволонтерів.

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Олег Винник Війна в Україні звезды шоу-бизнеса