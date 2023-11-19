Відома українська співачка зізналась, чому не хоче ставати матір’ю: "Не відчувала потреби"

Українська співачка Лама (Наталія Дзеньків) заявила, що не планує ставати мамою. За словами артистки, вона - егоїстка, і потреби у народженні дитини у неї ніколи не виникало.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу Rostyslove Production .

Лама про відмову від материнства

Виконавиця говорить, що її чоловік, якого вона назвала також "духовно продвинутим", цілком підтримує рішення коханої бути чайлдфрі.

Лама зі своїм обранцем (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Хтось від природи мама, а у моєму творчому житті такої необхідності не було. Ніколи не відчувала потреби, що мені потрібна дитина. Чому я маю когось слухати. Мене ніколи не тягнуло. І нинішній мій чоловік також дуже духовно продвинутий. Нам достатньо собаки. У кожного своє життя", - заявила Лама.

Знаменитість також не впевнена, чи зможе писати пісні, якщо у неї з’явиться дитина.

"Я - творча людина і мене вистачає на себе, свою сім'ю та собаку. Я не знаю, чи зможу я писати пісні, коли буде дитина. Потрібно мати стабільний капітал. Я - егоїстка, братів і сестер у мене немає. Батьки не розчаровані. Вони - артисти і постійно на гастролях. Мене виховувала бабуся", - прокоментувала співачка.

До слова, Лама зустрічається з чоловіком на ім'я Роман, який молодший від неї на 16 років. Пару поєднали духовні практики. Обранець виконавиці уникає публічності.