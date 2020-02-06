Повалий попросила фанов "дать ей любовь" и нарвалась на критику (видео)

Таисия Повалий, которую некогда называли любимой певицей Виктора Януковича, похоже, всеми силами пытается вернуть любовь украинских поклонников. Певица записала новый трек на украинском языке - сингл называется "Дай мені любов", его можно прослушать на официальном YouTube-канале звезды.

Отметим, что некоторое время назад украинская певица вместе с мужем-продюсером Игорем Лихутой отправилась покорять Москву. Повалий удалось добиться некоторых успехов, но популярность в РФ была скоротечной. Теперь звезда недоумевает, почему ей не дают выступать на родине, хотя она давно живет в Киеве и в Крым с гастролями не ездила после аннексии полуострова.

Новый трек певицы исполнен в довольно нетипичном для ее лирического стиля танцевальном ключе. Видимо, Таисия Повалий решила привлечь внимание не только вспомнив о родном языке, но и пытается "омолодить" свою аудиторию.

Пользователи сети довольно критично отнеслись к попытке певицы вернуть благосклонность украинских фанов.

"Из Москвы погнали, в Украине не принимают... Запишу ка я молодежный денс на украинском, и мне все простят..." - пишет комментатор.

"А что в этой песне красивого... Мне не понравилось..." - высказался разочарованный юзер.

Скрин комментариев

Таисия Повалий, "Дай мені любов" (видео: YouTube)

Напомним, в декабре певице со скандалом отказали в выступлении во Дворце "Украина". Повалий анонсировала грандиозный юбилейный концерт на 10 декабря, но выступить ей так и не дали.