Повалій попросила фанів "дати їй любов" і нарвалася на критику (відео)

Таїсія Повалій, яку колись називали улюбленою співачкою Віктора Януковича, схоже, всіма силами намагається повернути любов українських шанувальників. Співачка записала новий трек українською мовою - сингл називається "Дай мені любов", його можна прослухати на офіційному YouTube-каналі зірки.

Зазначимо, що деякий час тому українська співачка разом з чоловіком-продюсером Ігорем Ліхутою вирушила підкорювати Москву. Повалій вдалося домогтися деяких успіхів, але популярність в РФ була швидкоплинною. Тепер зірка дивується, чому їй не дають виступати на батьківщині, хоча вона давно живе в Києві і в Крим з гастролями не їздила після анексії півострова.

Новий трек співачки виконаний в досить нетиповому для її ліричного стилю танцювальному ключі. Мабуть, Таїсія Повалій вирішила привернути увагу не тільки згадавши про рідну мову, але й намагається "омолодити" свою аудиторію.

Користувачі мережі досить критично поставилися до спроби співачки повернути прихильність українських фанів.

"З Москви погнали, в Україні не приймають... Запишу ка я молодіжний денс українською, і мені все пробачать..." - пише коментатор.

"А що в цій пісні красивого... Мені не сподобалося..." - висловився розчарований юзер.

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Таїсія Повалій, "Дай мені любов" (відео: YouTube)

Нагадаємо, в грудні співачці зі скандалом відмовили у виступі в Палаці "Україна". Повалій анонсувала грандіозний ювілейний концерт на 10 грудня, але виступити їй так і не дали.