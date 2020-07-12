ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Поваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогода

Ровно, Воскресенье 12 июля 2020 16:34
Поваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогода
Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Роман Мирончук

В Ровенской области непогода повалила деревья и затопила улицы

В ночь с 11 на 12 июля в Ровенской области прошел ливень после которого были затоплены многие улицы местных сел и населенный пунктов. Кроме того, из-за шквального ветра повалены деревья.

Без света также остались 28 населенных пунктов. Некоторым людям понадобилась помощь спасателей, чтобы откачать воду. Об этом сообщает Главное управление ДСНС в Ровенской области на своей странице в Facebook.

Поваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогода

Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)

На помощь украинцам были привлечены семь единиц спецтехники ДСНС и 25 спасателей. В Корецком и Острожском районах деревья упали на жилые дома. К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет.

Поваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогода

Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Спасатели с помощью бензорезов освобождают крыши домов от поваленных деревьев. В других районах спасатели откачивают воду из подтопленных домохозяйств и расчищают автодороги.

Поваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогодаПоваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогода

Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)

В Ровно также прошел сильный ливень. Центральные улицы города были затоплены, поскольку ливневки не справлялись с таким большим количеством воды.

Непогода в Ровно (видео: YouTube)

Напомним, что климатологи предсказывают усиление мощных природных бедствий в Украине. Эксперты утверждают, что климат меняется. Количество осадков будет только расти. При этом они будут более разрушительными.

Ранее специалисты назвали больше 10 причин, кроме вырубки лесов, почему затопило Карпаты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Ровенская областьГидрометцентр
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь