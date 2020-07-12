Поваленные деревья и затопленные улицы: под Ровно разбушевалась непогода

Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)

В Ровенской области непогода повалила деревья и затопила улицы

В ночь с 11 на 12 июля в Ровенской области прошел ливень после которого были затоплены многие улицы местных сел и населенный пунктов. Кроме того, из-за шквального ветра повалены деревья.

Без света также остались 28 населенных пунктов. Некоторым людям понадобилась помощь спасателей, чтобы откачать воду. Об этом сообщает Главное управление ДСНС в Ровенской области на своей странице в Facebook.

Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)

На помощь украинцам были привлечены семь единиц спецтехники ДСНС и 25 спасателей. В Корецком и Острожском районах деревья упали на жилые дома. К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет.

Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Спасатели с помощью бензорезов освобождают крыши домов от поваленных деревьев. В других районах спасатели откачивают воду из подтопленных домохозяйств и расчищают автодороги.

Под Ровно затопило несколько сел из-за непогоды (фото: facebook.com/dsns.rivne)

В Ровно также прошел сильный ливень. Центральные улицы города были затоплены, поскольку ливневки не справлялись с таким большим количеством воды.

Непогода в Ровно (видео: YouTube)

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