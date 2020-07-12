ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Повалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негода

Рівне, Неділя 12 липня 2020 16:34
Повалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негода
Під Рівним затопило кілька сіл через негоду (фото: facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Роман Мирончук

У Рівненській області негода повалила дерева і затопила вулиці

В ніч з 11 на 12 липня в Рівненській області пройшла злива після якого було затоплено багато вулиць місцевих сіл і населених пунктів. Крім того, через шквальний вітер повалено дерева.

Без світла також залишилися 28 населених пунктів. Деяким людям знадобилася допомога рятувальників, щоб відкачати воду. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Рівненській області на своїй сторінці в Facebook.

Повалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негода

Під Рівним затопило кілька сіл через негоду (фото: facebook.com/dsns.rivne)

На допомогу українцям було залучено сім одиниць спецтехніки ДСНС і 25 рятувальників. У Корецькому та Острозькому районах дерева впали на житлові будинки. На щастя, жертв і постраждалих серед людей немає.

Повалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негода

Під Рівним затопило кілька сіл через негоду (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Рятувальники за допомогою бензорізів звільняють дахи будинків від повалених дерев. В інших районах рятувальники відкачують воду з підтоплених дворогосподарств та розчищають автодороги.

Повалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негодаПовалені дерева і затоплені вулиці: під Рівним розбушувалася негода

Під Рівним затопило кілька сіл через негоду (фото: facebook.com/dsns.rivne)

В Рівному також пройшла сильна злива. Центральні вулиці міста були затоплені, оскільки дощової каналізації не справлялися з такою великою кількістю води.

Негода в Рівному (відео: YouTube)

Нагадаємо, що кліматологи передбачають посилення потужних природних лих в Україні. Експерти стверджують, що клімат змінюється. Кількість опадів буде лише зростати. При цьому вони будуть більш руйнівними.

Раніше фахівці назвали більше ніж 10 причин, крім вирубки лісів, чому затопило Карпати.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Рівненська областьГідрометцентр
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся