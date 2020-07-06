Почему затопило Карпаты: специалисты назвали больше 10 причин, кроме вырубки лесов

Наводнение в Карпатском регионе (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты рассказали, что проблема масштабных паводков в Карпатах - комплексная

Мощное наводнение в Карпатском регионе связано не только с неконтрольной вырубкой лесов, но и с рядом других причин. Эксперты рассказали, о более десяти предпосылках, что привели к катастрофе, по масштабам сравнимой с 1998-м и 2008-м годами.

Ученые прогнозируют, что из-за изменения климата такие паводки на Западной Украине будут каждые 5-7 лет. А вот будут ли последствия катастрофическими - зависит от того, какие выводы из бедствия сделает и государство, и жители региона, пишет Expres.online

"В целом, в Карпатах прослеживают 30-летнюю цикличность паводков, - рассказывает Анатолий Павелко, эколог ГО "Дунайско-Карпатская программа". - Но есть и меньшие циклы, которые составляют 10-15 лет и также характеризуются периодами высокой водности. Именно с таким мы имеем дело теперь".

Но за последние 30 лет это уже третье крупное наводнения. До этого - в 1998 и 2008 годах. Оксана Станкевич-Волосянчук, кандидат биологических наук, эколог ГО "Экосфера" говорит, что первой причиной являются погодные условия.

Так, в июне за день - два количество осадков превысило 1-1,5-месячную (а на Прикарпатье - 2,5-месячную) норму. Эколог говорит, что учитывая глобальные изменения климата, в будущем такие паводки могут случаться чаще - раз в 5 или 7 лет.

Вырубка лесов клнечно же является одним из факторов, что паводки происходят чаще и их масштабы катастрофичнее, - говорит Дмитрий Карабчук, представитель ГО "Лесные инициативы и общество".

"Вырубают леса на крутых склонах, а именно они задерживают поверхностный сток, не дают воде очень быстро попадать в русло реки. Гектар елового леса может задержать от стока в реку около 37% осадков.

Специалисты говорят, что в украинских Карпатах из-за деятельности человека лесистость уменьшилась на 45-55%. Из-за чего в Карпатах уже 3 тысячи оползнеопасных участков и 400 селеопасных бассейнов.

Кроме того, на скорость формирования паводковых волн сильно влияют технологии лесозаготовки. Это разрушает ландшафт, когда к примеру, погрузочные площадки размещают на берегах рек, загромождают порубковыми остатками водотоки. Результат - масштабные почвенные эрозии, уплотнение почвы.

"У нас используют наземный способ трелевки (транспортировки. - Ред.) древесины тяжелой техникой. А в Европе срубленные деревья транспортируются воздушными трассами, не уплотняя почву и не разрушая почвенного покрова. И там паводки не такие разрушительные", - говорит Дмитрий Карабчук.

Кроме того, Карпаты страдают от популярного вида отдыха среди экстремалов - джиппинга.

"Почвенная эрозия, что усиливает мощность паводка, есть и на равнинах, где популярен джиппинг. Пастбища, которые полностью покрыты травянистой растительностью, удерживают значительную часть осадков. А вершины, изрытые колесами, становятся "проводниками" быстрых потоков воды, которые превращаются в разрушительные паводки", - говорит Оксана Станкевич-Волосянчук.

Кроме того огромной проблемой является застройка пойм. В последние три года был период малой водности и некоторые местные общины активно раздавали землю поближе к воде. Люди застраивают поймы - а потом дома, расположенные рядом с водотоками, наводнение смывает и затапливает.

"Отмечу также неправильную постройку дамб, строительство гребли малых гидроэлектростанций, неправильную работу по расчистке рек, когда происходит выпрямление русел. Ведь природные изгибы реки гасят энергию потока, что разливался по пойме", - рассказала эксперт.

Кроме того, многие поймы рек пустили под сельскохозяйственные угодья в результате мелиорации.

"Еще одной причиной паводков является некачественный отбор гравия - он стимулирует подмывание берегов, - говорит Богдан Проць, эколог ОО "Дунайско-Карпатская программа". - Гравий можно брать только в соответствующих местах, взвесив геоморфологическое строение реки.

Также увеличивают разрушительную силу паводков некачественные лесные дороги.

"Если, строя их, не обустроили водоотводов, поток будет нестись трассами. Когда сильный дождь, вода, которая должна была бы стекать со склона в течение трех часов (и за это время часть ее мог бы впитать грунт), собирается на лесную дорогу и стекает по ней за полчаса, смывая все на своем пути. Это стимулирует так называемые вспыхивающие наводнения", - говорит Богдан Проць.

Также к строительству туристических комплексов на вершинах гор надо относиться очень критически. Так, на Буковеле вода шла не рекой, а просто по плоскости. Там широкие участки стали трассами с вырубленной растительностью.

Еще одна беда - мусор, выброшенный в воду и на берега. Его смывает, он забивает проходы под мостами.

Напомним, что в результате масштабного наводнения в Карпатах в конце июня 2020 года погибло три человека, убытки составляют десятки миллиардов гривен. Затоплено более 7700 домов в 262 населенных пунктах, более 12 411 приусадебных участков, 13 объектов социальной и бытовой сферы, в частности больницы. Стихия разрушила более 150 километров дорог, повредила 57 мостов, уничтожила 4146 метров укрепленных берегов.

А вот на Ивана Купала, 7 июля, на Западной Украине вновь прогнозируют сильные ливни со шквалами. Кроме того в Украину придет затяжное похолодание.

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Автор: Светлана Мащенко