Потужний процесор і не тільки. З'явилися перші подробиці про майбутній смартфон від Xiaomi: яким він буде

Після успішного випуску смартфонів Xiaomi 14 на світовий ринок, компанія вже розпочала розробку наступного покоління своїх основних флагманських пристроїв. Свіжі витоки надають деякі ранні подробиці про майбутній Xiaomi 15 Pro.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідне видавництво у галузі технологій Wccftech .

Що відомо про майбутній флагман

Крім потужних характеристик, Xiaomi 15 Pro обіцяє вразити користувачів ультратонкими екранними рамками всього 0,6 мм, що значно менше ніж у iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Цей китайський флагман може встановити рекордне співвідношення площі дисплея до передньої панелі.

Ще однією відмінністю пристрою стане вбудований в екран ультразвуковий сканер відбитків пальців, який за обіцянками розробників повинен бути більшим і надійнішим в порівнянні з оптичним аналогом.

Крім того, Xiaomi 15 Pro надасть своїм користувачам супутниковий зв'язок - функцію, яку Apple впровадила у серію iPhone 14 ще у 2022 році. Китайський апарат забезпечить двосторонню передачу повідомлень завдяки Snapdragon X80, першому модему Qualcomm з такою технологією.

Інсайдер додав, що презентація флагмана запланована на жовтень, що не дивно з огляду на те, що раніше глава Qualcomm оголосив про випуск Snapdragon 8 Gen 4 того ж місяця. На даний момент немає інформації про ціни на смартфон, але можна припустити, що пристрій буде коштувати недешево.