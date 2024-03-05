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Мощный процессор и не только. Появились первые подробности про будущий смартфон от Xiaomi: каким он будет

Вторник 05 марта 2024 13:50
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Мощный процессор и не только. Появились первые подробности про будущий смартфон от Xiaomi: каким он будет Известный инсайдер сообщил предполагаемые характеристики следующего флагмана компании Xiaomi (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

После успешного выпуска смартфонов Xiaomi 14 на мировой рынок, компания уже приступила к разработке следующего поколения своих основных флагманских устройств. Свежие утечки предоставляют некоторые ранние подробности про будущий Xiaomi 15 Pro.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущее издательство в области технологий Wccftech.

Что известно про будущий флагман

Помимо мощных характеристик, Xiaomi 15 Pro обещает поразить пользователей ультратонкими экранными рамками всего 0,6 мм, что значительно меньше, чем у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Этот китайский флагман может установить рекордное соотношение площади дисплея к лицевой панели.

Еще одной отличительной чертой устройства станет встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который по обещаниям разработчиков должен быть более крупным и надежным по сравнению с оптическим аналогом.

Кроме того, Xiaomi 15 Pro предоставит своим пользователям спутниковую связь - функцию, которую Apple внедрила в серию iPhone 14 ещё в 2022 году. Китайский аппарат обеспечит двустороннюю передачу сообщений благодаря Snapdragon X80, первому модему от Qualcomm с такой технологией.

Инсайдер добавил, что презентация флагмана запланирована на октябрь, что неудивительно, учитывая, что ранее глава Qualcomm объявил о выпуске Snapdragon 8 Gen 4 в том же месяце. На данный момент нет информации о ценах на смартфон, но явно можно предположить, что устройство будет стоить недешево.

Напомним, что в Xiaomi рассказали, какие устройства получат операционную систему HyperOS.

А еще мы писали, что Xiaomi официально представила главный смартфон этого года.

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