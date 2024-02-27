В Xiaomi розповіли, які пристрої отримають операційну систему HyperOS: детальний список

Разом із новими продуктами, призначеними для світового ринку, компанія Xiaomi представила свою власну операційну систему HyperOS. Спочатку вона стала доступною для китайських телефонів, але найближчим часом її отримають й інші пристрої.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina .

Виробник опублікував список пристроїв, які у першій половині 2024 року отримають оновлення до HyperOS. Список виявився не настільки великим, як можна було б очікувати, однак у майбутньому його, мабуть, доповнюватимуть.

У рамках першої половини року Xiaomi планує випустити глобальну версію HyperOS для п'яти серій своїх смартфонів, а також для певних моделей смартфонів Redmi Note 12 та планшетів Xiaomi Pad 6 та Redmi Pad SE.

Які гаджети отримають операційну систему HyperOS

Смартфони

Серія Xiaomi 14 (попередня установка)

Серія Redmi Note 13

Серія Xiaomi 13

Серія Xiaomi 13T

Серія Xiaomi 12

Серія Xiaomi 12T

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Планшети

Xiaomi Pad 6S Pro (попередня установка)

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Пристрої, які носяться

Xiaomi Watch S3 (попередня установка)

Xiaomi Smart Band 8 Pro (попередня установка)

Пристрої, які отримають HyperOS (фото: Gizmochina)

Як можна помітити, у зазначеному переліку є пристрої, на яких HyperOS буде встановлено спочатку. Конкретно, йдеться про смартфони серії Xiaomi 14, смарт-годинник Watch S3, фітнес-браслет Smart Band 8 Pro, а також планшет Pad 6S Pro.

Іншими словами, при придбанні цих гаджетів власник одночасно отримає доступ до нової фірмової оболонки виробника.

Xiaomi не надала конкретних дат випуску глобальної версії HyperOS. Ймовірно, терміни залежатимуть від регіону продажу конкретних пристроїв. В одних випадках оновлення може бути доступне вже найближчими днями, в інших - найближчими місяцями.

Однак у будь-якому випадку компанія обіцяє випустити оновлення для зазначених пристроїв протягом першої половини року.