Конкурент Galaxy S24 Ultra та iPhone 16 Pro Max. Xiaomi офіційно представила головний смартфон цього року
Xiaomi офіційно представила свій новий флагманський смартфон Xiaomi 14 Ultra. Спрямований насамперед на любителів мобільної фотографії, пристрій пропонує не тільки видатні камери, але й інші цікаві можливості.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.
Характеристики нового флагмана
Xiaomi 14 Ultra оснащений 6,73-дюймовим дисплеєм OLED роздільною здатністю 3200 × 1440 пікселів, 12-бітною глибиною кольору, піковою яскравістю 3 000 ніт і щільністю пікселів 522 ppi. Цей дисплей забезпечує повне охоплення кольорової гами DCI-P3, підтримує технології HDR, Dolby Vision і HDR Vivid, а частота оновлення може змінюватись від 1 до 120 Гц.
Xiaomi 14 Ultra (фото: Xiaomi)
Корпус Xiaomi 14 Ultra виконаний з високоміцного алюмінієвого сплаву і має товщину 9,2 мм, не включаючи фотомодуль, що виступає. Вага пристрою становить 224,4 грами (зі шкіряною задньою панеллю). Скло має "чудові характеристики захисту від вигину і підвищену стійкість до падінь". Також передбачено захист від вологи за стандартом IP68.
Товщина корусу складає 9,2 мм (фото: Xiaomi)
Флагманський смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 із системою рідинного охолодження для ефективного контролю температури. Варіанти пам'яті включають 12 ГБ ОЗП з накопичувачем 256 ГБ, а також 16 ГБ ОЗП з варіантами зберігання 512 ГБ або 1 ТБ. Пристрій працює під керуванням HyperOS, що базується на Android 14.
Смартфон має процесор Snapdragon 8 Gen 3 (фото: Xiaomi)
Чотири датчики камер Xiaomi 14 Ultra
- 1-дюймовий головний Sony LYT-900 з роздільною здатністю 50 Мп, оптичною стабілізацією зображення, безступінчастою діафрагмою f/1,63-f/4,0 та покриттям ADL із наднизьким відображенням світла
- надширококутний на 50 Мп з діафрагмою f/1,8 та покриттям ADL із наднизьким коефіцієнтом відображення
- портретний телеоб'єктив на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, діафрагмою f/1,8 та 3,2-кратним збільшенням
- перископічний телеоб'єктив на 50 Мg з оптичною стабілізацією зображення, діафрагмою f/2,5 та 5-кратним збільшенням
Основний модуль має чотири датчики камер (фото: Xiaomi)
За інформацією виробника, камери смартфона Xiaomi 14 Ultra отримують на 205 відсотків більше світла, ніж iPhone 15 Pro Max, що забезпечує створення чітких знімків з насиченою колірною гамою навіть при недостатній освітленості. Для селфі передбачена 32-мегапіксельна фронтальна камера.
За алгоритми та функції камер відповідає AISP - нова платформа на основі штучного інтелекту. Вона забезпечує миттєве створення високоякісних кадрів та отримання RAW-зображень. Також AISP дозволяє записувати відео у форматі 4К зі швидкістю 120 кадрів на секунду та створювати повнофокусні відео 8K на всіх фокусних відстанях.
Колірна палітра Xiaomi 14 Ultra (фото: Xiaomi)
Смартфон пропонує супутниковий зв'язок із підтримкою голосового спілкування в режимі реального часу та двостороннього надсилання текстових повідомлень.
Для забезпечення автономності пристрою встановлена батарея ємністю 5 300 мА/год, яка підтримує провідну зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 80 Вт. При використанні спеціальної накладки камери загальна ємність збільшується до 6 800 мА/год.
Ціни на Xiaomi 14 Ultra
- 6499 юанів за 12 ГБ + 256 ГБ (34 750 гривень)
- 6999 юанів за 16 ГБ + 512 ГБ (37 450 гривень)
- 7799 юанів за 16 ГБ + 1 ТБ (41 700 гривень)
Замовлення в Китаї вже стартували.
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