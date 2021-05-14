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Потушил и побежал на рейс: в аэропорту Одессы произошло ЧП (видео)

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Одесса , Пятница 14 мая 2021 15:55
Потушил и побежал на рейс: в аэропорту Одессы произошло ЧП (видео) Фото: аэропорт Одессы (odesa.aero)
Автор: Styler

В Одесском аэропорту у одного из пассажиров загорелся багаж. Оказалось, что загорелся электросамокат, который был завернут в пленку. Благо, это не произошло на борту самолета.

Об этом сообщили очевидцы, добавив видео, как пассажир безуспешно пытается потушить свой горящий багаж.

Известно, что ЧП произошло в аэропорту Одессы 14 мая около 06:55. Сотрудники аэропорта заметили, как у мужчины, который ждал рейс на Киев, начал дымиться багаж.

Они быстро вывели пассажира из здания. Когда тот попытался развернуть свой багаж, раздалось несколько хлопков и вспыхнул огонь.

Оказалось, что загорелся электросамокат, обмотанный пленкой.

"После этого пассажир просто бросил свой багаж на землю и сбежал на свой рейс", - утверждают очевидцы.

В ГСЧС Одессы сообщили, что спасатели не выезжали на тушение в аэропорт.


Пользователи соцсетей тем временем возмущаются, что это уже не первый инцидент с участием электросамоката:

  • Просто ужас
  • Это уже не первый случай
  • Их надо запретить!

Напомним, недавно во Львове парень на электросамокате влетел в толпу на полной скорости

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